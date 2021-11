Natale in anticipo per Bose, sconti fino al 40% sui prodotti ricondizionati

Mentre gli e-commerce si preparano per l’imminente Black Friday, lo store ufficiale Bose si spinge oltre e mette in piedi una promozione a tema natalizio, selezionando alcuni prodotti ricondizionati riducendone il prezzo di un ulteriore 40%. Un’opportunità imperdibile per dotarsi di alcune delle migliori cuffie e soundbar a prezzi stracciati.

Essendo l’iniziativa incentrata sui prodotti ricondizionati, i prezzi sono ancora più bassi rispetto alle tipiche offerte quotidiane. Vi ricordiamo, però, che acquistare un articolo ricondizionato non significa ricevere un prodotto usato, dal momento che nella maggior parte dei casi si tratta di cuffie e soundbar acquistate e restituite dopo pochi giorni. Nel peggiore dei casi, si tratta di articoli con piccoli problemi di fabbricazione ma portati a nuovo direttamente da Bose, che li sottopone ad un’accurata manutenzione per far sì che il prodotto garantisca le stesse prestazioni di un modello nuovo. Inoltre, acquistando il ricondizionato tramite lo store ufficiale Bose avrete la stessa garanzia di un prodotto nuovo, quindi scopriamo subito quale potrebbe essere la soluzione più interessante.

Come detto, ad essere selezionati per questa iniziativa sono cuffie e soundbar, e riteniamo che non dovreste perdere l’occasione relativa alle Bose Noise Cancelling Headphones 700, ossia una delle cuffie con la miglior cancellazione del rumore, oltre che di una qualità generale ai vertici della categoria. Parliamo di cuffie bluetooth lussuose ma non troppo pesanti e con specifiche tecniche all’avanguardia.

Tra le caratteristiche principali citiamo la bellezza di 11 livelli di riduzione del rumore e un suono molto dettagliato, a prescindere dalla sorgente del segnale. Grazie ad un sistema di microfoni avanzato, le chiamate saranno chiare e cristalline, così come saranno chiari e semplici da usare i comandi touch situati sui padiglioni, che vi permetteranno di non dover prendere lo smartphone per eseguire una serie di operazioni, tra cui attivare gli assistenti vocali.

Insomma, si tratta di una delle cuffie di cui tutti parlano ed è ottimo poterle acquistare a 279,95€ invece dei soliti 399,95€. Come anticipato, le offerte coprono numerosi altri prodotti del noto marchio esperto in audio, quindi consigliamo di visitare la pagina al seguente indirizzo per scoprirli tutti. Restando in tema, vi ricordiamo, inoltre, che qualora aveste piacere nel restare aggiornati sui migliori prezzi e le offerte del momento, non c’è suggerimento migliore che iscriversi ai nostri quattro gruppi Telegram dedicati alle offerte, all’interno dei quali avrete modo di ricevere puntualmente tutte le informazioni, in particolare Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!