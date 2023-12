Il Natale è sempre più vicino, e noi di Tom's Hardware ci stiamo impegnando da settimane per proporvi tantissime idee regalo adatte a ogni gusto e budget, come quelle dei regali stupidi ma, al contempo, geniali. Se ancora vi mancano dei doni da acquistare e volete spendere il meno possibile siete ne posto giusto, dato che in questo articolo vi consiglieremo 7 imperdibile e super economiche idee regalo che potrete trovare su Temu.

Su Temu, infatti, è presente un intero catalogo con idee regalo a partire da 0,39€, e grazie alla spedizione express potrete ricevere i vostri ordini prima del 25 dicembre. Giacché sono presenti centinaia, se non migliaia, di prodotti, abbiamo fatto per voi una selezione, scegliendo 7 articoli perfetti per essere messi sotto l'albero e disponibili a meno di 15 euro.

Inoltre, qualora non conosceste già Temu, invece, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a tutto ciò che dovete sapere sull'emergente marketplace, anche se vi anticipiamo che si tratta di un sito affidabile e, soprattutto, con spedizioni più rapide rispetto ai competitor.

Natale Temu: 7 imperdibili (ed economiche) idee regalo

Luce Stitch

La prima idee regalo che vi consigliamo è un'adorabile luce effetto 3D che ritrae Stitch, uno dei personaggi Disney più amati di sempre. Grazie al telecomando incluso nella confezione sarà possibile scegliere tra ben 16 colori e differenti luminosità, adattando la luce alla stanza e generando un'atmosfera diversa in base alla situazione. Le sue dimensioni sono di 20x12cm, rendendola ideale sia per essere posizionata su un comodino che su una mensola.

Altoparlante wireless impermeabile

Chi non ama cantare sotto la doccia? Ebbene, grazie a questo altoparlante wireless impermeabile sarà possibile farla meglio che mai: si collega allo smartphone via bluetooth in pochi secondi, garantendo poi fino a 2 ore di riproduzione grazie alla batteria da 400 mAh. La ventosa sul retro consente di appiccicarla comodamente al muro della doccia, mentre i comandi sul fronte permettono di mettere in pausa o far partire le canzoni, mandarle avanti o indietro e persino rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato!

Mini fotocamera digitale

Questa mini fotocamera digitale rappresenta un regalo perfetto per i bambini che, già da piccoli, vogliono sentirsi dei fotografi. A differenza delle classiche macchine fotografiche usa e getta, questa consente di inserire all'interno una scheda SD in modo da archiviare tutti gli scatti e trasferirli poi su un PC o uno smartphone. Inoltre, si potrà caricare semplicemente tramite cavo USB-C (incluso nella confezione), mentre i semplici comandi permettono di zoomare avanti e indietro e sfogliare la galleria. La ciliegina sulla torta è che si possono addirittura cambiare filtri fotografici e cornici, dando vita a scatti super originali, il tutto per appena 5,48€!

Luce con caricatore wireless e altoparlante

Questo articolo è una replica dell'Amazon Finds che da mesi spopola su TikTok per la sua enorme funzionalità: si tratta di una luce dalla forma originale, la quale include anche un caricatore wireless per lo smartphone, una radiosveglia e persino un altoparlante wireless, il tutto per appena 10,79€. Parliamo, dunque, di un prodotto perfetto da tenere sul comodino, racchiudendo in un solo dispositivo tutto ciò di cui una persona potrebbe aver bisogno. Inoltre, è possibile addirittura cambiare l'effetto della luce, scegliendo tra tantissimi colori e luminosità.

Scaldatazze elettrico

Questo elegante scalda bevande elettrico rappresenta il regalo ideale per gli appassionati di caffè e tè. Dotato di tre diverse modalità di temperatura regolabili tramite un semplice tocco sul pulsante, consente di selezionare tra temperatura bassa, media o alta. Questa funzionalità permette di mantenere la bevanda preferita alla temperatura ideale, evitando che si raffreddi rapidamente durante le giornate invernali. Realizzato con una lastra di vetro rinforzata e impermeabile, il dispositivo è sicuro, durevole e privo di odori sgradevoli. Inoltre, è dotato di una funzione di spegnimento automatico per garantire la sicurezza in caso di surriscaldamento.

Rosa effetto cristallo

Passiamo a un'atmosfera floreale con una splendida lampada a forma di rosa, ispirata a quella presente in La Bella e La Bestia. Fedele al film Disney, il fiore è delicatamente racchiuso in una cupola di vetro ma, a differenza della storia, qui non perderà mai i suoi petali; al contrario, diffonderà una luce incantevole grazie a piccole lampadine LED posizionate lungo lo stelo. Oltre a illuminare l'ambiente, questo oggetto è anche un magnifico complemento d'arredo, poiché la rosa è realizzata con un materiale dall'effetto cristallizzato che catturerà l'attenzione di chiunque entri nella stanza.

Peluche oca oversize

Chiudiamo la lista con un'altra idea regalo che sta spopolando sui social, ovvero un peluche a forma di oca dalla misura oversize: è lungo ben 85cm, rendendolo perfetto da posizionare sul letto o su un divano. Che sia usata come cuscino o semplicemente come decorazione, questa oca darà un tocco di originalità (e un po' di stupidità, che non guasta mai) alla stanza in cui verrà collocata, rappresentando anche un perfetto cuscino da abbracciare o su cui stendersi.

