Siete alla ricerca di una splendida console da gaming, che si differenzi in modo netto rispetto a quello che è il mercato, in parte condiviso, di Sony e Microsoft? Allora occhio a questa promo, perché questa potrebbe essere una delle migliori occasioni di sempre per portarvi a casa una splendida Nintendo Switch!

Su eBay, infatti, vi segnaliamo che è disponibile con uno sconto davvero ottimo la bellissima Switch OLED, ovvero la più recente ed aggiornata versione dell’ormai “classica” console ibrida di Nintendo, venduta dal portale a quello che è il prezzo più basso mai raggiunto da questa versione, ovvero appena 309,00€!

Stiamo parlando di uno sconto di circa 40 euro rispetto a quello che è il prezzo originale di 349,99€ e fidatevi di noi: non sono pochi. Sia perché il mercato console tende raramente a scontarsi, a patto, ovviamente, dell’uscita di nuove macchine da gioco, sia perché proprio Nintendo non ha la tendenza a ribassare i prezzi dei propri giochi o delle proprie console tant’è che, a differenza della media, i prezzi dei prodotti Nintendo tendono a restare abbastanza stabili nel tempo.

Dunque, a nostro giudizio, questa è certamente un’ottima occasione per acquistare una bellissima Nintendo Switch, specie contando che qui si parla della più moderna versione OLED: una revisione della console originale, arrivata sul mercato un paio d’anni fa e che, pur non vantando modifiche dal punto di vista delle performance, ha dalla sua un nuovo e luminosissimo schermo OLED da 7″, che ha considerevolmente ampliato la diagonale di visione, oltre che la pulizia delle immagini a schermo.

Switch OLED, per altro, è totalmente compatibile con qualsiasi gioco Switch uscito fino ad oggi, e garantisce un’esperienza di gioco fluida sia in versione portatile, che quando connessa al televisore.

Insomma, parliamo di una console bella, divertente e molto versatile, che vanta dalla sua un eccezionale parco titoli a cui, per altro, in questo 2023 si aggiungeranno anche alcune uscite di immenso spessore, non ultimo l’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che, stando alle fonti, dovrebbe raggiungere la console il prossimo maggio! Meglio, dunque, farsi trovare preparati!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare alle origini o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!