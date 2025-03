Non c'è tempo da perdere: AirPods 4 oggi in OFFERTA a soli 129€!

I fantastici AirPods 4 sono ora disponibili su Amazon con uno sconto del 13%! Potrete acquistare questi innovativi auricolari wireless a soli 129€ invece di 149€. Completamente rinnovati nel design per un comfort superiore, offrono un'esperienza audio immersiva grazie all'audio spaziale personalizzato. La nuova custodia di ricarica USB-C, più compatta del 10%, garantisce fino a 24 ore di autonomia. Con resistenza IPX4 a sudore e acqua, vi accompagneranno in ogni situazione.

AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli AirPods 4 sono l'ideale per chi cerca auricolari wireless che uniscono estetica, comodità e qualità audio superiore. Con il loro design rinnovato, stelo più corto e profilo ottimizzato, vi accompagneranno comodamente durante tutta la giornata, restando saldi anche durante i movimenti più intensi. Perfetti per gli appassionati di contenuti multimediali grazie all'audio spaziale personalizzato che vi avvolgerà in un'esperienza sonora cinematografica, mentre la funzione di isolamento vocale garantirà chiamate cristalline anche negli ambienti più rumorosi.

Se siete sportivi o sempre in movimento, apprezzerete la resistenza IPX4 contro sudore, polvere e acqua che vi permetterà di utilizzarli durante gli allenamenti e sotto la pioggia senza preoccupazioni. L'autonomia estesa fino a 30 ore con la custodia di ricarica compatta (con USB-C) soddisferà chi ha bisogno di lunghe sessioni d'ascolto. Le funzionalità intuitive come il rilevamento automatico, il controllo tramite Siri e la possibilità di condivisione audio li rendono una scelta eccellente per chi desidera un'esperienza d'uso semplice ma tecnologicamente avanzata nell'ecosistema Apple.

Attualmente in offerta a 129€ invece di 149€, gli AirPods 4 rappresentano un'eccellente opportunità per chi cerca auricolari wireless di qualità. Vi cattureranno con la loro comodità, la qualità sonora e le funzionalità intelligenti come l'attivazione automatica quando li indossate. Una scelta consigliata per chi desidera un'esperienza audio premium con la tipica affidabilità Apple.

