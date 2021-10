Non hai mai visto uno speaker Bluetooth così bello! Doppio sconto su Amazon!

Amazon vuole sorprendere tutti gli appassionati di tecnologia con un numero strepitoso di promozioni, nonostante l’imminente Black Friday 2021. Infatti, il colosso statunitense ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge uno speaker Bluetooth incredibilmente bello e funzionale, e rappresenta se non altro un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Il prodotto in questione è denominato Divoom Timebox evo. Si tratta di uno speaker che, rispetto ai tanti articoli simili a questo, vanta un particolare pannello LED RGB da 16 x 16 pixel, completamente personalizzabile attraverso l’applicazione proprietaria per smartphone. È possibile anche sincronizzarlo con la musica, in modo tale da creare delle immagini diverse e psichedeliche.

Chiaramente, essendo uno speaker Bluetooth, questo prodotto possiede un altoparlante da 6 W sintonizzato DSP abbinato alla tecnologia Bluetooth 5.0, così da poter offrire sia un sound deciso e convincente, ma anche una connessione sempre stabile con il proprio smartphone, e dunque senza ritardi o problematiche di vario genere.

Il Divoom Timebox EVO integra anche la funzione di radiosveglia smart. Vi basterà, infatti, collegarlo all’applicazione Divoom per poter ricevere delle notifiche rapide dai tuoi social media direttamente sul display dello speaker. E non è tutto, infatti potrete anche accedere facilmente ad oltre 50.000 stazioni radio di tutto il mondo.

Originariamente venduto a 89,99€, questo altoparlante è ora disponibile a “soli” 67,99€, grazie ad uno sconto del 24% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 22,00€. Aggiungendo il coupon presente nella sua pagina dello store, è possibile ottenere un secondo sconto dell’8%, che porta l’ammontare da pagare a 62,55€!

Insomma, si tratta di un articolo da prendere al volo, considerando il suo nuovo prezzo di vendita e l’imminente scadenza del coupon. Ciò detto, questa iniziativa è soltanto una delle tante attualmente attive su Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina generale delle offerte, al seguente indirizzo.

