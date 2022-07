Se siete alla ricerca di candele profumate di ottima qualità, disponibili a un prezzo davvero imperdibile, vi invitiamo a dare uno sguardo alle numerose Yankee Candle in sconto per l’Amazon Prime Day. Lo store sta proponendo davvero moltissime candele del marchio statunitense in sconto addirittura fino al 40%.

Le Yankee Candle sono prodotti particolari, perfetti come accessori per casa e, non meno importante, caratterizzati da profumazione di intensità maggiore rispetto al resto del mercato. Non meno importanti, i prodotti in giara di vetro grande che potrete trovare in super sconto nella sezione Amazon, possono durare fino a circa 150 ore! Dunque, vi consigliamo di fare i vostri acquisti il prima possibile, fintato che le promozioni del Prime Day sono ancora attive.

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente la Yankee Candle al Bastoncino di cannella disponibile al costo di soli 18,99€ invece di 31,90€. Si tratta di un prodotto in giara grande, dall’aroma di cannella esotica legata con chiodi di garofano e altri ingredienti scelti di altissima qualità, uniti alla perfezione dall’ottima cerca del brand.

Per questo la candela in questione vi garantisce un aroma chiaro e costante in grado di riempiere tutta la stanza per una durata che varia dalle 110 alle 150 ore. Come ogni candela grande, inoltre, è inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza al meglio anche da chiusa. Da non sottovalutare anche gli stoppini in cotone 100% senza piombo, raddrizzati e centrati per una combustione uniforme.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!