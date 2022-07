Se siete alla ricerca di offerte valide per quanto riguarda i veicoli elettrici, vi consigliamo di sfruttare le numerose proposte disponibili da Euronics, nella sezione creata appositamente dallo store. Al momento, e solo fino al 20 luglio, potrete sfruttare sconti fino al 30% su e-bike, monopattini, hoverboard e molto altro ancora!

Avrete la possibilità di portare a casa prodotti di marca e solitamente molto costosi a un’ottimo prezzo, partendo dagli articoli Vivobike e Nilox fino a Ducati e Segway. Dunque, trattandosi di saldi da non lasciarti assolutamente scappare, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che ci sono ancora unità disponibili!

Come abbiamo già accennato nell’introduzione, le proposte a vostra disposizione sono varie per tipologia e, ovviamente, anche per budget. Tra le offerte più interessanti e con il rapporto qualità/prezzo più conveniente, c’è indubbiamente il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential disponibile a soli 279,90€ invece di 349,90€. Il prodotto in questione è caratterizzato da un design minimalista e compatto, un aspetto elegante e peso netto di soli 12kg per viaggiare nel massimo della comodità.

Il monopattino Xiaomi è realizzato in lega di alluminio a bassa densità e ad alta resistenza, il che lo rende estremamente facile da trasportare e, in più, si piega in soli 3 secondi grazie all’ingegnoso design strutturale. Inoltre, potrete sfruttare ben 3 modalità differenti: la pedonale a soli 5km/h, la standard a 15km/h e la sportiva a 20km/h, ovvero al limite massimo consentito del monopattino.

Da non sottovalutare anche l’ottima batteria al litio ad alta sicurezza, pensata per sostenervi durante il viaggio fino a un massimo di 20 km. Infine, avrete la comodità di collegare il Mi Electric Scooter Essential all’app Xiaomi Home per smartphone, in modo tale da controllare le statistiche di guida, lo stato della batteria, aggiornare il firmware e gestire il sistema di bloccaggio.

