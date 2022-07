Siamo ormai in dirittura d’arrivo, e mancano solo poche ore al termine delle offerte che Amazon ha messo in campo in questo eccezionale Prime Day 2022. Eppure, al netto di questo, sullo store c’è ancora spazio per qualche ultimo colpo di coda, con sconti sorprendenti anche su prodotti non csì comuni.

Un esempio sfizioso, che può fare la gioia di audiofili o aspiranti tali, è questo ottimo giradischi portatile, con tanto di valigetta in stile vintage, modello “Peggy Sue” e prodotto da Digitnow, ed oggi in sconto ad appena 37,99€, con uno sconto applicato del 46% rispetto agli originali 69,99€ richiesti dal produttore.

Si tratta di un prodotto davvero funzionale, ma soprattutto ben realizzato, che fa una certa figura anche e soprattutto grazie al suo design retrò, che lo presenta come una vecchia valigetta giradischi, come erano in voga negli anni ’70 e ’80.

Dotato di 3 diverse velocità di rotazione, permette di ascoltare la musica da diversi formati di vinile, e grazie al suo comparto tecnologico, presenta anche la possibilità di trasformare la musica dei dischi in formato MP3!

Il giradischi portatile Peggy Sue, infatti, si propone con una comoda porta USB posta sul retro della valigetta, e grazie alla quale lo si può sia alimentare, che utilizzarlo come cassa per l’ascolto di musica digitale, oltre che come fonte di riproduzione per il trasferimento da analogico a digitale.

Dotato di due speaker incorporati, questo bellissimo giradischi vintage può essere portato ovunque, anche in vacanza, e può essere persino amplificato grazie ad un’uscita stereo, che vi permetterà di aggiungere agli altoparlanti incorporati, ulteriori casse per una riproduzione più potente.

Rifinito, ricco di dettagli, e con ingressi cuffie, AUX, USB e RCA, questo giradischi è un prodotto da non sottovalutare, complice soprattutto il prezzo proposto da Amazon che, come detto, vi permetterà di portarlo a casa ad un’inezia! Per questo, vi invitiamo ad approfittare subito di questa splendida offerta messa in campo da Amazon per questo Prime Day 2022, e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando a questo sconto, così che possiate approfittare dell’offerta prima il prodotto vada esaurito, o prima che termini il Prime Day.

