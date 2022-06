Con l’arrivo dell’estate arrivano anche le ferie, e con esse il ritorno alle vacanze fuori dal paese. Ma quando si va all’estero c’è un problema che spesso ci affligge, ossia l’impossibilità di accedere correttamente ai propri servizi in streaming, a causa dei limiti imposti dalle connessioni locali.

Per questo, può tornarvi utile un abbonamento VPN, grazie alla cui connessione potrete aggirare suddetti vincoli, per tornare a godere di servizi come Netflix nella vostra lingua madre, con tutto quello che comporta anche sulla disponibilità dei contenuti.

Per questo, ma anche per altri motivi, vi suggeriamo oggi di dare un’occhiata a questa nuova offerta proposta da NordVPN, che sul suo abbonamento “completo” da 2 anni, si propone oggi con il miglior prezzo mai registrato da mesi, ovvero a soli 4,69€ al mese, per un costo totale di appena 112,56€, contro il prezzo originale di 352,08€!

Un autentico affare, che comporterà per voi un risparmio pari al 68%, oltre che la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con quella che, senza alcun dubbio, è una delle migliori VPN attualmente sulla piazza, foriera di un rapporto qualità/prezzo mai così conveniente ed elevato.

Del resto, se parliamo di Nord, parliamo di una VPN con oltre 5450 server distribuiti in ben 60 paesi, oltre che un sistema di sicurezza che, rispetto a molti concorrenti, vanta un proprio strumento crittografico per il massimo della sicurezza.

Come se poi i prezzo della connessione non fosse, di per sé, già così appetibile da giustificare l’abbonamento, va poi detto che la formula qui proposta, ovvero quella “completa”, include anche diversi bonus, tutti completamente inclusi nel prezzo, tra cui: un gestore di password multipiattaforma, con cui sincronizzare automaticamente le vostre password su tutti i vostri dispositivi; un data breach scanner con cui controllare se password, indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati, e infine persino 1 TB di spazio di archiviazione online, in cui immagazzinare liberamente i vostri dati, tenendoli a portata di mano grazie ad un cloud privato.

Insomma, non male! Specie perché a questo si aggiungono quelli che sono poi i benefici dello scegliere NordVPN, ormai noti a tutti, come ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita, ed una gradevole forma “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce un diritto di recessione con rimborso dell’intero importo pagato.

Insomma, le premesse di un ottimo affare ci sono tutte e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, che potrete sottoscrivere in pochi istanti, semplicemente visitando la pagina che l’azienda ha messo in piedi per questa promozione.

Prima di questo, tuttavia, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

