Ottieni subito Norton Antivirus Plus: solo 17€ con 3 mesi extra

Se siete stati delusi dalle prestazioni dell'antivirus predefinito di Windows, che magari non è riuscito a intercettare alcuni virus o malware, e desiderate un notevole miglioramento nella protezione del vostro computer, allora è il momento ideale per considerare Norton Antivirus Plus 2024. Attualmente, Amazon offre la licenza di 15 mesi a un prezzo vantaggioso, inferiore a quello dell'abbonamento standard di 12 mesi, senza il vincolo del rinnovo automatico. Con soli 17€, potete quindi dotare il vostro PC di uno dei migliori antivirus sul mercato.

Norton Antivirus Plus 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton Antivirus Plus 2024 è la soluzione ideale per chi desidera una protezione affidabile ed efficace per la propria attrezzatura digitale senza gravare sul budget. Con una licenza di 15 mesi, include aggiornamenti di prodotto, servizi e funzionalità aggiuntive, garantendo così una copertura completa ed evolutiva. È consigliato a coloro che utilizzano intensivamente il proprio PC o Mac per attività quotidiane, dal lavoro allo studio, e che necessitano di una tutela potente contro una vasta gamma di minacce informatiche, come ransomware, virus, spyware e phishing.

Non solo fornisce una difesa in tempo reale contro le insidie del web, ma offre anche strumenti per una gestione sicura delle password e delle credenziali online, oltre a una misura preventiva di salvaguardia dei file più importanti attraverso 2GB di backup nel cloud.

In aggiunta, il suo Smart Firewall impedisce le comunicazioni non autorizzate con il vostro computer, aumentando ulteriormente il livello di protezione. Con un prezzo oggi di soli 16,99€, Norton Antivirus Plus 2024 soddisfa benissimo le necessità di sicurezza digitale dell'utente medio, fornendo tranquillità e sicurezza nel navigare, lavorare e giocare online.

