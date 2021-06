Notebook da gaming: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo gli SSD e HardDisk, come potevano non mancare ottime e numerosi occasioni di acquisto sui tanto ambiti notebook da gaming durante il Prime Day? Come avrete già intuito, in questo articolo ci concentreremo sulle soluzioni pensate per i giocatori che preferiscono giocare alla massima risoluzione su un dispositivo portatile.

Detto ciò, gli appassionati del gaming saranno felici di sapere che tra le tante offerte ci sono anche diverse ed ottime soluzioni di MSI, come il GS66 Stealth 10UE-239IT da 15 pollici il cui risparmio, in occasione del Prime Day, è di ben 700,00€, una decurtazione di prezzo che vi permetterà di acquistarlo a “soli” 1.799,00€, una cifra mai così bassa per questo specifico modello. Come saprete, i notebook da gaming tendono a costare molto e questa proposta di MSI non fa eccezione, ma parliamo di uno dei modelli più potenti e raffinati che potete acquistare in questo momento.

Gli amanti del gaming più frenetico sanno che la potenza bruta è la caratteristica più importante di un notebook da gaming, ed ecco perché il GS66 Stealth 10UE-239IT monta al suo interno componenti come il processore Intel Core i7-10870H e la scheda video Nvidia RTX 3060 da 6GB GDDR6. Ovviamente, non mancano i 16GB di RAM, un quantitativo sufficiente per tenere aperte un sacco di applicazioni e spostarsi da una schermata all’altra in modo istantaneo grazie alle alte frequenze di funzionamento garantite dalle DDR4. In questo caso, lo spazio di archiviazione è affidato ad un velocissimo SSD M.2 PCIe da 1TB, mentre il display da 15 pollici vanta una frequenza di aggiornamento di ben 300Hz, una delle più alte in assoluto.

Questo è solo uno dei tanti notebook da gaming in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni.

Le migliori offerte Prime Day 2021 sui notebook da gaming

