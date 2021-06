SSD e Hard Disk: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo avervi segnalato le prime offerte del Prime Day, continuiamo la ricerca di quelle che sono le migliori occasioni di queste due giornate dedicate alla scontistica, riportandovi in questo articolo gli sconti relativi agli SSD e Hard Disk. Anche in questo caso, le proposte sono numerose, con tagli di prezzo che spesso superano persino la soglia del 50%, dandovi modo di aggiornare lo spazio di archiviazione del vostro PC a prezzi incredibili.

Prima di conoscere le offerte, però, vale la pena sottolineare che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Come detto, coloro i quali attendevano questo evento per aggiungere o sostituire un SSD o un Hard Disk, troveranno offerte mai così vantaggiose, le quali coinvolgono anche soluzioni di archiviazione portatile come il Western Digital My Passport da 1TB, il cui prezzo crolla da ben 259,99€ a soli 124,99€. Come detto, siamo di fronte al prezzo più basso di sempre per questo specifico modello che, nonostante sia una soluzione portatile, vanta le tipiche prestazioni di un SSD, con velocità in lettura e scrittura fino a 1.000Mb/s.

Ciò è reso possibile grazie alla tecnologia NVMe, che potrebbe invogliarvi persino ad installare un gioco direttamente sul Western Digital My Passport, sebbene sia stato pensato per memorizzare e tenere al sicuro i vostri dati e documenti. A tal proposito, questa soluzione viene offerta con un software di backup incluso, mentre la compatibilità è assicurata dalla porta USB 3.2 e dal cavo USB-C.

Questo è solo uno dei tanti SSD e Hard Disk in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

