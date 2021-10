Notebook da gaming Lenovo Legion 7 a prezzi shock su Mediaworld

Nonostante diverse offerte di settembre siano ancora attive, è il momento di dare spazio alle occasioni di ottobre, le quali sicuramente saranno numerose e, chissà, probabilmente anche più vantaggiose rispetto a quelle che abbiamo assistito nel mese scorso. Ad iniziare il nuovo mese con una quantità già enorme di sconti è Mediaworld, che non poteva reprimersi nel mettere a disposizione il meglio dell’elettronica di consumo a prezzi stracciati.

Gran parte degli sconti, ovviamente, si trovano nell’iniziativa Solo per Oggi, nella quale sono presenti, tra le altre cose, i potentissimi notebook da gaming Lenovo Legion 7, proposti per le successive 24 ore a ben 1.000€ in meno! Come detto, le offerte coinvolgono due varianti, le cui differenze stanno nel quantitativo di memoria e nella scheda video. Il modello economico è provvisto di un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e una Nvidia RTX 2070 Super, mentre il più costoso dispone di un SSD da 2 TB, 32 GB di RAM e una Nvidia RTX 2080 Super. Nel primo caso, il prezzo passa da 2.999,00€ a 1.999,00€, mentre per il modello più potente si parla di 2.599,00€ anziché 3.599,00€.

Un risparmio notevole, così come sono notevoli i notebook in oggetto, muniti di processore Intel Core i7-10875H e di uno schermo da 15 pollici ad alta definizione e ad alto refresh rate, arricchito poi dal supporto Dolby Vision e da una luminosità che raggiunge i 500 nits. Il pannello con tecnologia IPS completa il resto, permettendovi di ottenere immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione.

A prescindere da quale variante scegliate, avrete la certezza di giocare alla massima risoluzione e impostare le varie opzioni grafiche sui valori più alti in qualsiasi titolo, in modo che possiate godervi appieno la grafica dei vostri giochi preferiti. I Lenovo Legion 7 godono poi di uno chassis di ottima fattura con rivestimento in alluminio di alta qualità, arricchito nella parte frontale da una bellissima striscia a LED, che conferisce al notebook un aspetto quasi rivoluzionario.

Ogni singolo dettaglio di Lenovo Legion 7 è stato studiato per far sì che il videogiocatore, e non solo, possa usare il notebook a lungo senza stancarsi, ed ecco perché è stata implementata la tastiera TrueStrike di Lenovo, i cui tasti sono così comodi e precisi al punto che avrete la sensazione di clic tipica del mouse. Le possibilità di collegamento sono infinite e vale la pena citare la Thunderbolt 3 e le porte USB 3.1.

I risparmi sui notebook da gaming sono molto richiesti e Mediaworld ne è a conoscenza, e probabilmente è proprio per questo motivo che il portale ha deciso di iniziare il nuovo mese proponendo, tra le altre cose, alcune delle migliori soluzioni da gaming. Detto ciò, sulla pagina ufficiale troverete tantissime altre offerte, così come sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

