Se siete alla ricerca di un notebook da gaming completo e performante, che sopperisca alla vostra voglia di mettere in piedi un’efficiente postazione da gaming, ma tenendo l’investimento mostruosamente più basso rispetto all’investimento tipico di un PC desktop, allora fermatevi qui, perché questa offerta è davvero irrinunciabili!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente in sconto lo splendido notebook gaming MSI GF63, in quella che è la sua veste migliore, ovvero con processore Intel Tiger Lake i7-11800H, ed una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30! Un prodotto che, di norma, costerebbe la bellezza di 1.299,00€, ma che oggi può essere vostro con uno sconto di ben 200 euro, e dunque a soli 1.099,00€, che per un prodotto simile sono davvero pochi!

Dotato del recentissimo processore Intel Core i7 di undicesima generazione da ben 8 core, e con una frequenza capace di toccare i 4.6 GHz, garantendo così prestazioni fino al 40% più alte rispetto alla generazione precedente, il notebook da gamign MSI GF63 è un dispositivo straordinario, pensato per accontentare anche i gaming più esigenti, pure restando un prodotto “portatile” che può essere trasportato con comodità, a differenza delle ben più ingombranti postazioni desktop.

L’esperienza di gioco, infatti, si attesta su livelli più che buoni, grazie al supporto dell’ottima GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, ovvero una delle più performanti in circolazione per ciò che concerne il gaming su laptop, e capace di offrire grafica con supporto al Ray Tracing per prestazioni grafiche a dir poco straordinarie e realistiche.

Progettato per un utilizzo massivo, come nel caso delle lunghe sessioni di gioco tipiche del pro gaming, l’MSI GF63 dispone di un ottimo sistema di areazione, capace di tenere basse le temperature del dispositivo anche quando a pieno regime, il che rende questo notebook non solo durevole, ma anche e soprattutto silenzioso.

Ottime, dunque, le performance tecniche, ma l’MSI GF63 non si limita a quanto apprezzabile sotto la sua scocca, in quanto anche il resto del dispositivo è pensato per proporsi ai massimi livelli in termini di resa visiva e usabilità. La tastiera retroilluminata, ad esempio, è comoda e confortevole, e garantisce un’ottima responsività, mentre il display, sottile e luminoso, vanta uno schermo Full HD da 15″ a 144 Hz, pensato per garantire non solo uno splendido colpo d’occhio, ma anche un imput lag praticamente impercettibile, per un’esperienza di gioco, anche e soprattutto competitivo, ai massimi livelli!

A completare il tutto c’è poi un design sobrio ma accattivante, caratterizzato da un corpo in alluminio leggero ma resistente, con un’illuminazione LED rossa che contrasta in modo splendido con il colore nero che caratterizza l’intero dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, quanto meno prima che esso vada esaurito o che, peggio ancora, si concluda l’ottima offerta messa in campo dal portale!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!