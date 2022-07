Se siete alla ricerca di calzature da ginnastica, comode e perfette anche per questo periodo estivo, vi annunciamo che sono ufficialmente arrivati i saldi su eBay. Lo store ha creato un’intera sezione dedicata a sneakers di ogni tipo, perfette per voi e in sconto fino al 50%!

I brand a vostra disposizione sono davvero tantissimi, a partire da Vans e Nike fino ad Adidas e Converse! Trattandosi di promozioni particolarmente convenienti, vi consigliamo di sfruttare gli sconti nel minor tempo possibile, prima che i prezzi salgano nuovamente.

Come vi abbiamo già detto nell’introduzione, i marchi e i modelli a vostra disposizione sono moltissimi e piuttosto vari, ma tra i prodotti più convenienti in assoluto ci sono indubbiamente le iconiche Adidas Continental 80 a 59,90€ invece di 110,00€. Si tratta del vero e proprio remake del modello da tennis che riscosse moltissimo successo nel corso degli anni ’80, un paio di scarpe che si ispira alla moda del periodo celebrando il look leggendario delle trainer originali.

La tomaia in pelle con striscia curva bicolore è abbinata a un’esclusiva suola in gomma divisa, in grado di garantirvi il massimo flessibilità e comfort anche durante le camminate più lunghe, in questo caldissimo periodo estivo. Inoltre, la soletta OrthoLite con inserto in EVA leggera nell’intersuola, vi assicura una struttura particolarmente morbida ma in grado di sostenere al meglio i vostri piedi.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

