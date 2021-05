[IN AGGIORNAMENTO] Nuovi bundle PS5 oggi su Gamestop!

Aggiornamento 15:16: code di vendita aperte!

Siete alla ricerca di una PS5? Allora sarete felici di sapere che anche questa settimana PlayStation 5 fa il suo trionfale ritorno sulle pagine di GameStop, proponendosi con l’ormai consueta formula di vendita in bundle che, come sempre, partirà sullo store a partire dalle 15:30.

Anche oggi, insomma, avrete la possibilità (ma non la garanzia) di potervi portare a casa una fiammante PlayStation 5 (solo 1 per cliente!) grazie a GameStop anche se, come sempre, vi ribadiamo che non si tratterà di un acquisto “libero” e che, prima di accedere alla pagina di acquisto, dovrete obbligatoriamente passare attraverso una “sala d’attesa” digitale, la cui apertura avverrà all’incirca alle 15:15.

Con lo shortage di componenti causato dal COVID-19 che, come saprete, potrebbe impedire alla console di tornare stabilmente sul mercato non prima del 2023 (sì, avete letto bene!), ne viene da sé che queste tornate promozionali da parte di GameStop, ovvero l’unica catena che – almeno ad oggi – ha venduto PlayStation 5 abbastanza regolarmente, siano la vostra migliore occasione di acquistare l’ambitissima console Sony, pur vero che le dinamiche di vendita proposte dalla catena non sono agevoli e, purtroppo, non c’è garanzia per tutti di acquistare PlayStation 5 a causa dei pochi pezzi disponibili.

Per tentare la sorte, dunque, non dovrete far altro che mettervi in coda il prima possibile, anche se va chiarito che il solo mettersi in coda non costituisce garanzia alcuna, tant’è che spesso molti di voi ci segnalano di aver avuto accesso al sito di GameStop a console già ampiamente esaurite. In tal senso, ancora una volta ribadiamo che dovrete evitate di ricaricare la pagina, poiché questo azzererà la vostra priorità in coda, facendovi così rischiare di non accedere per tempo al portale, tant’è che vi suggeriamo di lasciare la pagina aperta e non fare nulla finché non sarete all’interno del sito.

Detto questo, vi ricordiamo che, anche stavolta, le console saranno disponibili in diversi formati di vendita, ovvero sia nel loro formato “liscio” (generalmente le prime ad esaurirsi), sia attraverso 2 bundle personalizzabili che prevedono un acquisto minimo di prodotti il che, come intuirete, significa che per acquistare PlayStation 5 dovrete mettere la console nel carrello insieme ad altri articoli tra cui gadget, accessori (tra cui anche pad DualSense, ovviamente) o giochi, con un limite di uno per categoria.

Nello specifico, per poter acquistare PlayStation 5 Digital Edition dovrete acquistare un minimo di 5 prodotti, mentre per PlayStation 5 con lettore dischi, il minimo sale a 6 prodotti. In ambo i casi, avrete però un limite di “un solo prodotto per categoria” tant’è che, ad esempio, è possibile acquistare solo un pad aggiuntivo, mentre – per fortuna – tale restrizione non riguarda i videogiochi. In ogni caso, non potrete aggirare le regole per la composizione del bundle per cui – giusto per citare un esempio – il vostro pacchetto dovrà per forza includere anche un accessorio (ad esempio le cuffie, oppure il telecomando per la PlayStation 5), poiché senza prodotti diversificati tra le categorie proposte, il carrello non verrà considerato completo e non potrete procedere all’acquisto.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

