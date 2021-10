Offerta del giorno Amazon: Logitech G513 al minimo storico!

Una settimana ricca di offerte quella che si sta per concludere e uno dei protagonisti di questi giorni è stato Amazon, il quale anche oggi sembra voler iniziare la giornata in quarta, proponendo subito un’offerta mirata e indirizzata a chi intende sostituire la propria tastiera con uno dei migliori modelli in assoluto. La proposta del noto e-commerce ha tenuto conto di una soluzione pensata principalmente per il gaming, ma che si adatta ovviamente anche per altri scopi di utilizzo.

Si tratta della Logitech G513, una delle testiere più apprezzate dagli amanti del gaming e non solo, nonché una delle top di gamma del noto brand svizzero che, come saprete, in questo settore riesce spesso a sbaragliare la concorrenza. Il modello in oggetto ha un prezzo consigliato di 184,99€, con un street price non molto inferiore al prezzo originale, ma oggi potrete acquistarla a soli 99,99€, ovvero la cifra minima fatta registrare da Amazon per questo specifico modello.

Come ci si attende da un prodotto di questo livello, la Logitech G513 è una tastiera completa, solida e versatile, con l’immancabile illuminazione a LED personalizzabile e tasti molto precisi. Grazie agli switch silenziosi e al poggiapolsi in memory foam, vi offrirà una comodità ben superiore rispetto alla media, nonostante parliamo di una tastiera meccanica.

Sulla Logitech G513, essendo per l’appunto meccanica, avrete il vantaggio di poter premere tutti i tasti simultaneamente, a differenza delle tastiere tradizionali che, di solito, hanno un anti-ghosting fino a 6 tasti. Una caratteristica che, sebbene possa risultare inutile nell’utilizzo quotidiano, si rivelerà utile in determinati generi di giochi. Con un lag praticamente inesistente e con l’ausilio del software Logitech G Hub, la Logitech G513 sarà in grado di farvi aumentare il vostro livello di gioco, permettendovi di eseguire operazioni in game in maniera decisamente più veloce e precisa, che sono d’altronde le caratteristiche più richieste dai gamer.

