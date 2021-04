Offerta di primavera NordVPN: 2 anni al 68% di sconto e mesi gratis in regalo!

Torniamo a parlare del vastissimo mondo delle VPN, proponendovi un’offerta che va ad affiancarsi alle più recenti che vi abbiamo già proposto, e grazie al quale potrete non solo risparmiare un bel po’ di soldi sul vostro prossimo abbonamento, ma anche – e soprattutto – ricevere un bel regalo da parte di Nord, un’azienda che non solo si dimostra attentissima ai propri clienti, ma che è anche una consolidata garanzia in termini di sicurezza e performance di navigazione.

E dunque, grazie alla nuova proposta di NordVPN, potrete ricevere uno sconto del 68% sul piano di abbonamento biennale, pagando così appena 71,20€ i vostri 24 mesi di navigazione sicura, risparmiando così una somma enorme rispetto agli originali 229,44€ necessari per la sottoscrizione! Un affare davvero imperdibile, grazie al quale si potrà poi ricevere un abbonamento extra di 1 mese, 1 anno o 2 anni, che verrà automaticamente aggiunto al piano di acquisto e che verrà comunicato tramite mail al completamento del pagamento.

Come già successo in passato, i mesi extra verranno assegnati con un’estrazione randomica, pertanto non è possibile sapere prima dell’acquisto cosa si riceverà come bonus, tuttavia il preio è garantito e già solo il prezzo proposto, che corrisponde ad appena 2,97€ al mese, ci pare ragion sufficiente per prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio. Del resto, stiamo parlando di NordVPN, ovvero di un servizio che ha ben pochi rivali sulla piazza, potendo contare sulla bellezza di oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo, grazie soprattutto alle sue performance ed alla grande attenzione della compagnia verso la privacy degli utenti.

Eccezionale per la propria protezione dati, NordVPN può infatti contare suoltre 5450 server in 60 paesi, nonché su di un proprio strumento crittografico, un password manager e un comodo kill switch per scongiurare qualsiasi perdita di dati. Forte di opzioni di pagamento che includono persino Bitcoin e PayPal, NordVPN propone anche una formula “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita con diritto di recessione ben chiaro che, qualora doveste rinunciare all’abbonamento chiedendo un rimborso, perderete diritto anche sui mesi gratuiti offerte in omaggio.

Insomma, un servizio di qualità assoluta, giustamente annoverato tra i migliori in circolazione, e che da oggi, al costo di poco meno di 3 euro al mese, vi garantirà persino un regalo extra per invogliarvi all'abbonamento: insomma, un vero affare! Ovviamente, come spesso accade in questi casi, l'offerta di NordVPN è limitata nel tempo, motivo per cui vi suggeriamo di approfittarne subito prima che il prezzo torni al suo valore originale.

