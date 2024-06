5 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, ecco come ottenerli

Amazon Music Unlimited è una piattaforma musicale che permette di ascoltare più di 100 milioni di brani in streaming direttamente dal tuo dispositivo, che si tratti di smartphone, tablet o PC. Se sei cliente Amazon Prime e stai cercando un modo per creare le tue playlist e ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi, non puoi perderti questa imperdibile offerta che ti consente di ottenere 5 mesi di Amazon Prime Unlimited in maniera totalmente gratuita!

Amazon Music Unlimited, perché abbonarsi?

Amazon Music Unlimited è un servizio di streaming musicale che offre un'ampia libreria di brani e include milioni di canzoni di vari generi e artisti. Questo servizio consente agli utenti di ascoltare musica senza interruzioni pubblicitarie, offrendo un'esperienza di ascolto fluida e di alta qualità. Una volta iscritto, potrai creare le tue playlist ascoltare stazioni radio basate sui tuoi artisti preferiti o brani specifici, oltre a ricevere dei suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti musicali.

Oltre all'accesso illimitato alla musica, Amazon Music Unlimited permette di scaricare brani per l'ascolto offline, opzione ideale per chi vuole godere della propria musica preferita anche senza connessione internet. Il servizio supporta una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, computer, dispositivi Amazon Echo e altro ancora, garantendo una fruibilità ottimale ovunque ci si trovi. Inoltre, gli utenti possono creare e condividere le proprie playlist, esplorare le nuove uscite e scoprire brani esclusivi disponibili solo su Amazon Music.

LA promozione Amazon Music Unlimited è riservata ai clienti Prime. Se non sei ancora iscritto, ti consigliamo di farlo subito dato che i primi 30 giorni sono completamente gratuiti. Facendolo non solo potrai ricevere da subito spedizioni rapide e offerte esclusive, ma otterrai l'accesso all'offerta dedicata a Amazon Music Unlimited che vi regala 5 mesi gratis. Inoltre, dato che manca poco al Prime Day, iscrivendoti oggi potrai godere di tutte le offerte di luglio e ottenere sconti esclusivi su un'ampia gamma di prodotti. Cosa aspetti?