Offerta Lampo Amazon: questa smart TV Sony Bravia 4K da 55″ è un affare imperdibile!

Siete alla ricerca di una smart Tv di assoluto livello da acquistare in occasione del bonus TV attualmente disponibile nel nostro paese? Volete assicurarvi un modello dalle ottime prestazioni ad un prezzo da Black Friday? Allora fermatevi, perché questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile in offerta lampo, e dunque per un tempo davvero molto limitato, la splendida smart TV 4K Sony Bravia KE-55XH90P da 65″, con un prezzo che dagli originali 1.099,00€ è stato decurtato ad appena 869,00€, con un risparmio netto di ben 230 euro!

Realizzata con un design minimalista, con bordi in alluminio sottili e quasi impercettibili, la Sony Bravia KE-55XH90P è una smart TV dalle performance eccezionali sia dal punto di vista audio che video, essendo stata pensata per permettervi di godere sempre al meglio qualsiasi tipo di contenuto, da quello cinematografico a quello ludico, trattandosi di un dispositivo prodotto da Sony che, come capirete, grazie al marchio PlayStation pone sempre grande attenzione nei confronti del mondo del gaming.

Animata dal processore 4K X-Reality Pro di Sony, questa smart TV analizza costantemente le immagini a schermo, onde effettuare un upscaling automatico per ottimizzare i contenuti ad uno standard che sia il più vicino possibile al 4K, così che l’esperienza di visione sia sempre eccezionale, anche qualora la fonte non dovesse essere all’altezza del pannello. E che pannello! Perché parliamo di un display da ben 65″ con tecnologia Full Array LED, in grado di offrire dei contrasti eccezionali tra quelle che sono le aree più chiare e luminose dell’immagine, e quelle invece più scure. Ciò è possibile anche grazie al pannello impiegato, un display Triluminos con un’ampissima gamma cromatica che riproduce colori più precisi e naturali, per immagini sempre pulite e realistiche.

Anche dal punto di vista acustico siamo ad altissimi livelli, grazie anzitutto alla nuova forma degli speaker, che Sony ha progettato di modo che la loro forma ridotta non riduca le loro capacità di riproduzione. Un problema ben noto nel mondo delle TV ultrasottili, giacché il poco spazio a disposizione obbliga i produttori, il più delle volte, ad affidarsi a casse dalle forme troppo risicate. Con la Sony Bravia KE-55XH90P tuttavia, tale problema non sussiste, ed anche al netto di bordi sottilissimi, questa smart TV vi offrirà un’esperienza di audio surround davvero straordinaria!

Insomma, in vendita a meno di 900 euro, la Sony Bravia KE-55XH90P è una smart TV davvero imperdibile, forte della garanzia di qualità di Sony che, come intuirete, è uno dei più rispettati ed apprezzabili brand del settore, forte di anni di tradizione nel campo dell’intrattenimento domestico. Parliamo, dunque, di un vero e proprio affare che, proposto sotto alla voce delle “Offerte Lampo” di Amazon potrebbe ben presto esaurirsi o, peggio, tornare ad un prezzo ben più vicino a quello originale.

Meglio, dunque, effettuare subito il vostro acquisto, ben chiaro che la Sony Bravia KE-55XH90P è comunque solo uno dei tanti sconti che il portale ci sta proponendo per la giornata di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon di oggi, così che possiate dare un’occhiata a tutti i prodotti in sconto. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!