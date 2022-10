Tra gli store che si stanno spendendo nel rilasciare offerte imperdibili in questo fine ottobre vi è Yeppon, tra le piattaforme e-commerce più conosciute e sicure in Italia che, con i suoi sconti fino al 53%, sta mandando in visibilio chi è alla ricerca di grandi affari su di una serie di elettrodomestici più richiesti.

Parliamo in particolar modo di lavatrici e asciugatrici, ma anche di forni elettrici, lavastoviglie e piani cottura a induzione, quest’ultimi caratterizzati dalle più alte percentuali di sconto. Se stavate quindi pensando di installarne uno, in un periodo in cui potrebbe convenire non affidarsi al tradizionale metodo di cottura a gas, questo è un ottimo momento per risparmiare, portandosi a casa tra l’altro una soluzione di altissima qualità, come l’AEG IKB64443IB, a un prezzo ragionevole.

Invece di 949,99€, basteranno infatti 449,99€ per acquistare questo piano cottura a induzione. Nessun altro store, almeno tra quelli più noti e sicuri, lo propone a questo prezzo, pertanto non lasciate farvelo sfuggire. Tralasciando il discorso riguardante il rincaro energetico, un piano cottura a induzione è più efficiente rispetto alla cottura a gas e, sotto certi aspetti, anche più sicuro. Il calore, infatti, non soffre di dispersioni, come invece accade con il gas, traducendosi in una cottura più veloce e, di conseguenza, in un risparmio energetico.

Con la cosiddetta superficie MaxiSense, AEG IKB64443IB si adatterà a tutte le pentole, riconoscendo automaticamente la grandezza e il numero. Una soluzione, dunque, altamente tecnologica, come dimostra anche la funzione Bridge, che vi permetterà di utilizzare pentole dalla forma rettangolare senza alcun problema. Se la vostra cappa è compatibile con la tecnologia Hob2Hood, questo piano cottura a marchio AEG saprà persino comunicare con la cappa, avviandola e regolando la ventola e l’illuminazione in base alla situazione.

Con 14 livelli di regolazione di potenza e con un pannello di controllo digitale facile da comprendere, avrete il pieno controllo sulla vostra cucina, raggiungendo quasi all’istante le temperature di cottura, con la certezza che le 4 zone di cottura non si scaldano se prima non appoggiate la pentola.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

