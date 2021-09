Offerte autunnali sullo store Xiaomi, tanti sconti, regali e doppi punti!

In occasione della nuova stagione estiva, Xiaomi, attraverso il suo store ufficiale, ha dato inizio ad una interessantissima tornata di offerte che, oltre a ridurre il prezzo di numerosi prodotti, vi permetterà di ricevere fantastici omaggi, nonché di accumulare i cosiddetti “Mi Point“, riscattabili poi dall’app Mi Store. Questi rientrano nel programma fedeltà di Xiaomi, che vi permetterà di convertirli in euro per poi effettuare acquisti sullo store. A seconda del prodotto che andrete ad acquistare, riceverete in regalo il Mi Smart Speaker del valore di 59,99€, gli economici ma ottimi auricolari wireless Mi Bluetooth Headset Basic e un aspirapolvere senza filo Mi Vacuum Cleaner G10, dal valore di 299,99€, quest’ultimo qualora spendiate oltre 500€.

La promozione terminerà il 26 settembre e, come detto, permette ai fan di Xiaomi di sfruttare offerte da capogiro, come quella relativa alla smart tv Xiaomi P1 da 50 pollici, proposta a soli 449,90€ invece di 599,90€. Un’occasione ottima, la quale si estende anche sulla variante da 55 pollici, acquistabile con soli 50€ in più. In entrambi i casi, il regalo consiste in uno Mi Smart Speaker, un altoparlante wireless potente e dal suono ricco di dettagli, dotato di microfoni per il controllo vocale e supporto DTS per una qualità audio eccellente.

Per quanto riguarda il televisore, si tratta del modello di ultima generazione di Xiaomi, che va a migliorare alcuni degli aspetti che non avevano permesso al modello precedente di riuscire a combattere ad armi pari con le soluzioni più ambite di Samsung e LG. Con il Xiaomi P1, invece, la nota azienda cinese è riuscita nell’intento di creare una smart tv in grado di competere con il meglio della categoria ma a prezzi aggressivi, i quali lo sono diventati ancora di più con questa promozione.

Oltre ad Android 10, lo Xiaomi P1 vanta l’HDR10+ e persino il Dolby Vision, difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Secondo l’azienda, il pannello dei suoi nuovi televisori riesce a coprire l’85% dello spazio colore NTSC, il che significa che i contenuti a schermo verranno riprodotti in modo preciso e, ovviamente, ad alta definizione grazie alla risoluzione nativa 4K. Da segnalare poi la presenza di microfoni integrati direttamente nel televisore, che vi permetteranno di usare Android TV in modalità “hands-free“, ossia senza l’ausilio del telecomando. Questo potrebbe mettere in dubbio la privacy, ma sarete felici di sapere che Xiaomi ha pensato ad un apposito selettore che consente di disabilitare il riconoscimento vocale.

Una smart tv che meritava di essere presa in considerazione già a prezzo pieno ma che ora diventa praticamente imperdibile, cosi come tutte le altre offerte disponibili attualmente sullo store ufficiale Xiaomi. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo che qualora ricerchiate degli sconti, non troverete miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

