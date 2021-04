Offerte del giorno Amazon: 100€ di sconto su Xiomi Mi 11 5G!

Nuova giornata, e dunque nuova tornata di offerte su Amazon, con il portale sempre intento a catturare la nostra attenzione tramite una moltitudine di nuove proposte quotidiane, caratterizzate da sconti che, come al solito, difficilmente si possono confrontare con la concorrenza.

Anche oggi, dunque, lo shop di Jeff Bezos ci propone alcune offerte davvero impareggiabili anche se, a nostro giudizio, quella che proprio non potete ignorare è la promozione relativa al recentissimo (e per altro ottimo) Xiamo Mi 11 5G: uno smartphone con tutti i crismi, approdato da pochissimo sul mercato, e ora in sconto di ben 100€ rispetto al suo prezzo originale, e dunque disponibile a “soli” 699,99€!

Caratterizzato, di per sé, da un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile, Xiaomi Mi 11 5G è uno smartphone dai pochissimi compromessi che, al di sotto dei 700€, riesce a proporsi con tutto ciò che serve ad un top di gamma per essere preso seriamente in considerazione nel 2021.

Si parte dal display: un AMOLED 6,8 pollici con risoluzione 1440 x 3200, e si arriva al suo cuore, un processore Snapdragon 888, top di gamma di questo nuovo anno, e capace di offrire prestazioni di altissimo livello in praticamente qualsiasi circostanza. Per ciò che riguarda, invece, il comparto fotografico, Mi 11 5G si propone con un sensore da ben 108 MP, puntando con decisione a minare lo strapotere dei principali esponenti del mercato in termini di qualità fotografica, ovvero Apple, Huawei e Samsung, riuscendo, per altro, persino a registrare video in 8K!

Insomma, un prodotto davvero eccezionale che, scontato di 100€, potrà sicuramente fare la gioia di chiunque sia alla ricerca di uno smartphone nuovo, di fresca uscita sul mercato, ma già scontato ad un prezzo impedibile, ben chiaro che si tratta solo di una delle numerose offerte presenti su Amazon oggi e, pertanto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate trovare l’offerta che meglio si adatta alle vostre esigenze.

