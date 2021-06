Offerte del giorno Amazon: acquista un proiettore portatile a meno di 80€!

Manca ormai molto poco al tanto atteso Prime Day 2021 e, nell’attesa di scoprire quali saranno le offerte che Amazon diffonderà il 21 e del 22 giugno, noi continuiamo in quella che la nostra rassegna quotidiana alla ricerca delle più interessanti offerte proposte dal portale. Offerte che, come immaginerete, sono comunque solo un mero antipasto a quelle che saranno le offerte che Amazon ci proporrò la prossima settimana, in quello che si prospetta come un Prime Day davvero imperdibile per qualunque appassionato di shopping online!

E così, dopo le offerte di ieri all’insegna della tecnologia di alto livello (con sconti, per altro, ancora disponibili), oggi restiamo in campo tech proponendovi una serie di occasioni davvero imperdibili per chiunque sia alla ricerca di un videoproiettore da acquistare ad un prezzo davvero molto basso, grazie soprattutto all’enorme proposta del settore che, con l’arrivo delle soluzioni portatili, è oggi più florido che mai. Perché un proiettore? Per la grandezza dell’immagine ovviamente, ma anche e soprattutto per la portatilità della gran parte delle nuove soluzioni in commercio che, ad esempio, potrebbero permettervi di portare con voi nelle prossime vacanze, un dispositivo perfetto per delle serate all’aperto o, perché no, per la visione di un film in gran formato nella vostra prossima meta vacanze.

Il bello è che, grazie alle offerte Amazon di oggi, si può risparmiare davvero tantissimo, portandosi a casa soluzioni entry leve di ottima qualità, a prezzi anche al di sotto degli 80€! Soluzioni come, ad esempio, il piccolo e compatto proiettore Wimius S25, una delle più apprezzate soluzioni che offre Amazon a chiunque cerchi un dispositivo con connettività wireless.

Perfetto da portare con sé, che sia per lavoro o per le vacanze, il Wimius S25 può essere facilmente collegato a PC e persino tablet e smartphone, proponendosi con una buona risoluzione HD e persino con un altoparlante integrato da 3W. Dotato di connettività Bluetooth, può a sua volta collegarsi ad auricolari o speaker per la diffusione del suono, e grazie alla sua luminosità di 6000 lumen, può offrire una visione nitida anche in diurna. Dalla risoluzione massima di 200″, Wimius S25 può proiettare immagini ad un minimo di 50″, e grazie alle sue funzioni di zoom, permette una risoluzione ed un posizionamento ottimali delle immagini, con risultati che, al prezzo proposto, sono francamente invidiabili!

Venduto, infatti, al prezzo di 122,99€, il Wimius S25 è oggi in sconto a soli 72,22€! Un prezzo bassissimo per un prodotto del genere, tale che, ne siamo certi, andrà ben presto ad esaurirsi sulle pagine dello store, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, onde non rischiare di arrivare su Amazon a prodotto già esaurito! Ovviamente, Wimius S25 è comunque solo uno dei tanti prodotti proposti anche oggi da Amazon per le sue offerte del giorno, motivo per cui vi invitiamo non solo a consultare la nostra selezione di prodotti consigliati, ma anche l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate acquistare subito l’articolo che meglio si confà alle vostre esigenze.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

