Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Ecovacs Deebot 605 con il 44% di sconto!

Come avrete notato, la giornata di ieri ha segnato il grande ritorno delle offerte Amazon, con le prime offerte che, tutt’altro che timidamente, hanno invaso la rete con prezzi a dir poco eccezionali, specie se si considera la situazione dei mesi precedenti. Come saprete, infatti, nei mesi del lockdown causato dall’emergenza COVID-19, Amazon aveva chiuso la sua sezione dedicata alle offerte, cercando di limitare al massimo l’acquisto di beni non indispensabili. Ebbene, a partire da ieri il portale è ritornato sui suoi passi e, nel farlo, sta proponendo quasi ininterrottamente una moltitudine di offerte e promozioni, coinvolgendo quasi ogni categoria merceologica tra le disponibili: dagli elettrodomestici ai prodotti per la cura della casa e della persona.

E dunque, se ieri la grande protagonista era stata l’ottima scopa elettrica senza filo Hoover FD22G, a fare la parte nel leone per le offerte del giorno di questo martedì 26 maggio c’è un altro dispositivo di pulizia, ovvero il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605, che dagli originali 319,98€ necessari per l’acquisto, è oggi in sconto a soli 179,98€, con un risparmio netto pari al 44% del prezzo originale!

Compatibile con Amazon Alexa ed in grado di eseguire sia aspirazione che lavaggio, il Deebot 605 è in alleato versatile ed economico nella lotta allo sporco di casa, ed è adatto a tutti i tipi di pavimenti, da quelli duri ai tappeti. Dotato di un sistema di navigazione intelligente, Deebot 605 segue un percorso di pulizia sistematico, che gli permette di evitare efficacemente gli ostacoli e di pulire in modo ottimale anche le stanze più grandi, specie grazie alle sue diverse modalità di pulizia, con tanto di una modalità “max” che duplica la potenza di aspirazione per combattere lo sporco più ostinato.

Insomma, un robot aspirapolvere al’avanguardia che, pur non raggiungendo i costi più elevati della concorrenza di iRobot, e dei suoi Roomba, riesce ad offrire tutto quel che occorre per una pulizia quotidiana e ottimale dei pavimenti di casa. Un vero e proprio affare che, grazie ad Amazon, può essere vostro con uno sconto di ben 140,00€, in quella che è solo una delle ottime proposte di questa giornata di sconti Amazon. Come sempre, per facilitarvi nell’acquisto, abbiamo stilato per voi una ricca lista di articoli consigliati anche se, come sempre, il nostro invito è quello di tenere sotto controllo anche la pagina Amazon relativa alle offerte, dove potrete rintracciare tutte le promozioni del giorno.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!