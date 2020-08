Offerte del giorno Amazon: cuffie wireless Beats Solo Pro ad un prezzo imperdibile!

Nonostante si sia ancora nel vivo dell’estate, Amazon sembra non voler mollare il colpo ed anzi, come da consuetudine, il portale si sta ancora prodigando nel proporci un gran numero di offerte, tutte accomunate da prezzi davvero ottimi e da proposte molto variegate. Come avrete visto negli ultimi giorni, ce n’è davvero per tutti i gusti, con promozioni che vanno dalle smart TV ai film in home video, con prezzi ottimi anche per chi, al ritorno dalle vacanze, desidera fare un po’ di economia.

Offerte che oggi si arricchiscono di ulteriori proposte tra cui, come avrete notato, ci preme segnalarvi l’offerta relativa le ottime cuffie wireless Beats Solo Pro, generalmente vendute a 299,95€ e oggi in sconto ad appena 199,99€! Stiamo parlando di uno sconto di quai 100 euro, per quello che è un prodotto ai vertici del suo mercato di riferimento, sia in termini qualitativi che di design. Del resto, con alle spalle il marchio di Dr. Dre, la linea di cuffie Beats, cablate e wireless, ha macinato negli anni sempre maggiori consensi, specie nel mondo della musica, dove diversi musicisti e DJ le hanno scelte come prodotto di uso quotidiano, rendendo il marchio un articolo di tendenza.

Per quanto riguarda le Solo Pro, stiamo parlando di un paio di cuffie wireless di ottima qualità, con cancellazione del rumore e blocco dei rumori ambientali. Dotate di chip per cuffie Apple H1 e Bluetooth di Classe 1, hanno un raggio d’azione ampio e privo di perdite di connessione, risultando eccellenti anche in situazioni in cui le possibilità di jamming è molto alta (pensate a stazioni della metro o luoghi molto affollati). Compatibili con dispositivi iOS e Android, godono persino di un comodo pulsante per usare i comandi vocali sui dispositivi compatibili e garantiscono fino ad un massimo di ben 40 ore di ascolto! Disponibili in ben 6 colorazioni (tutte scontate) le Beats Solo Pro sono un prodotto bellissimo ed eccellente tant’è che vi consigliamo di acquistarle senza pensarci troppo, specie considerando l’ottimo sconto del 33% ora disponibile su Amazon!

Ovviamente le Beats Solo Pro non sono l’unico prodotto in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni su tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

