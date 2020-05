Offerte del giorno Amazon: iRobot Roomba 981 ad un prezzo eccezionale!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte proposte da Amazon che, come avrete visto, a partire dalla scorsa settimana si sta progressivamente riattivando nel proporre sempre più offerte quotidiane, cercando così di tornare a quella che era la proposta che caratterizzava il portale prima dell’emergenza causata dal COVID-19. Dopo diversi mesi di congestione, con spedizioni fortemente rallentate e la necessità di dedicarsi, per lo più, alla spedizione di articoli di prima necessità, Amazon torna finalmente a proporre offerte intriganti, concentrandosi su articoli di grande pregio e utilità, come è ad esempio il caso dell’ottimo iRobot Roomba 981, un robot aspirapolvere affidabile e performante, generalmente venduto a ben 999,00€ e oggi in sconto a soli 569,00€, con un risparmio del 43%!

Particolarmente adatto alla pulizia di ambienti in cui sono presenti animali domestici, iRobot Roomba 981 svolge una pulizia della casa in 3 fasi ed è dotato di sensori Dirt Detect che riconoscono le aree più sporche della stanza, così da concentrare su di esse la propria pulizia. Un alleato davvero prezioso per le vostre pulizie domestiche e che, per altro, non è l’unico esponente delle ottime offerte Amazon di oggi tant’è che, come noterete, abbiamo selezionato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Ovviamente, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

