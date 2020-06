Offerte del giorno Amazon: iRobot Roomba 981 scontato del 50%!

Che ci crediate o meno, si prospetta una settimana davvero intensa su Amazon! Il merito è tutto delle offerte della “Amazon Fashion Week”, ovvero una settimana di sconti interamente dedicata all’abbigliamento, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti di marca a prezzi davvero imperdibili!

Ben 7 giorni di saldi su scarpe, accessori, biancheria, magliette, pantaloni e quant’altro possa servirvi per rinnovare il vostro guardaroba, il tutto con la solita garanzia Amazon in termini non solo di qualità e di assistenza post-vendita, ma soprattutto di spedizioni. Insomma, un’occasione da non perdere e che, come ben presto vederete, non ha comunque intaccato la voglia del portale di proporsi, giorno dopo giorno, con un ricchissimo campionario di offerte dedicate ad elettrodomestici, tecnologia e tanto di più.

Tant’è che, al netto delle numerose offerte della Amazon Fashion Week, anche oggi c’è un buon numero di articoli in promozione tra cui val sicuramente la pena segnalarvi l’ottimo iRobot Roomba 981, un robot aspirapolvere affidabile e performante, generalmente venduto a ben 999,00€ e oggi in sconto a soli 499,00€, con un risparmio del 50%!

Perfetto per chiunque abbia in casa animali domestici, iRobot Roomba 981 assicura una pulizia perfetta, grazie al suo ciclo di pulizia in 3 fasi. Dotato di sensori Dirt Detect, iRobot Roomba 981 riesce riconoscere le aree più sporche di casa, potendosi così concentrare su di esse per una pulizia più accurata e profonda. Un alleato davvero prezioso per le vostre pulizie domestiche e che, per altro, non è l’unico esponente delle ottime offerte Amazon di oggi in cui non mancano altri robot aspirapolvere, cuffie bluetooth e non solo!

Proprio per questo, come sempre, abbiamo selezionato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Ovviamente, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

