Offerte del giorno Amazon: oltre il 50% di sconto sui prodotti Hoover!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle migliori offerte del giorno Amazon, e fra le tante proposte del portale oggi vogliamo riportarvi in particolare quella relativa ai prodotti Hoover per la pulizia della casa, con sconti tali da decurtare il prezzo anche del 50%!

Uno degli articoli coinvolti in questa iniziativa è la scopa elettrica Hoover H-free 800 Lite, un prodotto in grado di garantire ottime performance in quanto a pulizia, e che oggi potrà essere acquistata a 148,30€, con uno sconto di oltre 80€ dal suo tipico prezzo. Le prestazioni di Hoover H-free 800 Lite sono garantite dal motore brushless H-Lab realizzato per sfruttare al massimo tutta l’energia ciclonica prodotta e dalla particolare spazzola dotata di rullo motorizzato DeepCare, che aspira qualsiasi genere di sporco da tutte le superfici, tessuti compresi.

Feature molto apprezzata e che caratterizza Hoover H-free 800 Lite, è senza dubbio la presenza di due livelli di potenza dove il primo, Turbo, è consigliato per le situazioni con una maggior sporcizia da raccogliere mentre l’altro, Silent, è pensato per cercare il perfetto bilanciamento tra massima potenza aspirante e minima rumorosità. Per agevolare ulteriormente lo svuotamento del cestello raccogli sporco, Hoover H-free 800 Lite è dotata anche di un motore dedicato che genera un piccolo flusso d’aria addizionale che ripulisce l’area dai residui, evitando quindi ulteriori contatti con la polvere.

Acquistando Hoover H-free 800 Lite nella confezione saranno compresi anche una gamma di accessori ampia e che vi permetteranno di pulire in maniera impeccabile come il beccuccio per la pulizia dell’auto, una bocchetta per le fessure ristrette ed una particolare spazzola dotata di particolari pennelli, perfetti per pulire a fondo divani oppure i letti dai peli degli animali domestici. Inoltre Hoover H-free 800 Lite è dotata di una pratica base d’appoggio che vi permetterà di appendere la scopa elettrica a muro assieme ai suoi vari accessori ed ottimizzare anche gli spazi di casa.

Insomma, oltre ad Hoover H-free 800 Lite sono molti i prodotti Hoover, e per questo che il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare l’occasione perfetta per voi. Ciò detto, vi ricordiamo inoltre che sempre sulla piattaforma potete avvalervi della promozione Amazon Super per acquistare articoli di uso quotidiano, detersivi, snack o scatolette di cibo per i vostri animali, ed ottenere un extra sconto del 5%. infine, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!