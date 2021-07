Offerte del giorno Amazon: rinfresca la tua estate con gli sconti sui condizionatori!

Con l’estate che è ormai tra noi ed il caldo soffocante che si è abbattuto su tutto il nostro paese, è normale pensare di voler trovare il modo di rendere la propria casa più abitabile o, per quanto possibile, il meno somigliante ad un forno. Purtroppo, come spesso accade, “estate” significa non solo caldo e vacanze, ma anche un aumento spropositato del costo dei condizionatori che, a prescindere siano da parete o portatili, vedono i loro prezzi lievitare copiosamente, complice la grandissima domanda.

Ecco perché pensiamo vi faccia piacere sapere che, proprio a partire da oggi, su Amazon è disponibile una nuova tornata promozionale, che vi permetterà di risparmiare un bel po’ di soldi su tutta una serie di condizionatori portatili, tutti caratterizzati dall’essere non solo piccoli, compatti e facilmente trasportabili, ma anche decisamente potenti e performanti, riuscendo a garantirvi un risultato del tutto alla pari con qualsiasi soluzione a muro.

Perché scegliere un condizionatore portatile? Anzitutto per la comodità. Si tratta infatti di elettrodomestici che non richiedono alcuna installazione, né alcun lavoro in muratura. Un condizionatore portatile richiede semplicemente una presa di corrente, con un consumo energetico che, per altro, è mediamente molto più basso delle soluzioni a muro.

Inoltre la compattezza di questi elettrodomestici garantisce una grande trasportabilità, il che significa non solo che, ad esempio, potrete portare il condizionatore con voi nella vostra casa vacanze (giusto per proporvi un esempio che sia in linea col la stagione), ma anche di poterlo spostare tra una stanza e l’altra di casa vostra, permettendovi così di raffreddare comodamente l’ambiente domestico, senza il bisogno di acquistare molteplici apparecchi!

Infine il prezzo: un buon condizionatore portatile di marchi blasonati come Argo, Ariston o Olimpia può costare tra i 200 e i 400 euro, laddove una soluzione tradizionale a muro costa mediamente il doppio, senza contare i costi del motore (generalmente venduto a parte) e quelli dell’installazione. Insomma, scegliendo una soluzione portatile avrete la stessa, piacevole, sensazione di fresco a un terzo dei costi, con tutti i vantaggi annessi ad uno strumento che, senza vincoli di installazione, potrete portare con voi anche in caso di un eventuale trasloco.

Ciò detto, non indugiamo oltre e vi lasciamo direttamente alla nostra lista di acquisti consigliati, ben chiaro che, come sempre, vi suggeriamo anche e soprattutto di consultare la pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutti gli altri sconti disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

