Offerte del giorno Amazon: sconti fino a 200€ sugli smartphone Oppo!

Il mese di febbraio è ormai passato e, come avrete visto, non è stato affatto avaro di offerte. Certo, non è stato il mese più scoppiettante di sempre ma, complice anche la ricorrenza di San Valentino, febbraio 2021 è riuscito comunque a dire la sua, proponendosi con molte offerte davvero ottime, specie per ciò che concerne il mercato degli elettrodomestici e quello dell’abbigliamento.

Ebbene, con l’arrivo del mese di marzo e la Pasqua che comincia a stagliarsi all’orizzonte (per quanto certamente ancora lontana), è difficile prevedere cosa aspettarsi dal questo terzo mese del 2021 anche se, come avrete capito, ci sono sin da ora le premesse per un nuovo mese all’insegna di sconti e prezzi d’occasione ed a comprova di ciò partiamo subito con la nostra nuova settimana dedicata agli sconti con quelle che sono le proposte Amazon per questo lunedì 1 marzo che, come avrete intuito, si apre tutto all’insegna delle offerte dedicate al marchio Oppo, ormai molto apprezzato anche in Italia.

Certo, le offerte relative al brand non sono numerosissime ma, tra le varie, c’è anche l’ottimo smartphone Oppo Find X2 Lite, arrivato sul mercato meno di un anno fa, e subito distintosi per le sue buone specifiche tecniche anche se, almeno ai tempi dell’uscita, il suo prezzo lo portava a scontrarsi con un mercato particolarmente agguerrito, dominato in gran parte dalla concorrenza del Mi 10 Lite 5G

Ne viene da sé che, grazie ai 200 euro di sconto proposti, che portano Oppo Find X2 Lite a soli 289,99€, gran parte dei dubbi relativi all’uscita di un annetto fa sono largamente dissipati. Realizzato con un corpo in policarbonato dalla colorazione brillante e piacevole, Oppo Find X2 Lite è uno smartphone ottimo per chi è alla ricerca di un dispositivo con un eccellente rapporto qualità/prezzo senza dover effettuare troppe rinunce, quanto meno dal punto di vista tecnico.

Equipaggiato con un ottimo processore Snapdragon 765G di Qualcomm, Oppo Find X2 Lite è abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Un taglio non eccezionale, ma comunque più che sufficiente per la vita di tutti i giorni e per l’archiviazione di un bel po’ di scatti. Dotato di un brillante display AMOLED da 6,4″ con risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), in grado di dare il meglio di sé sia nella visione di contenuti video, come film e serie in streaming, sia attraverso l’uso di app da gioco. Ottimo dal punto di vista dell’autonomia, grazie alla sua capiente batteria da 4.025 mAh, è in realtà dal punto di vista fotografico che Oppo Find X2 Lite riesce a dare il meglio di sé, grazie alle sue quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel, abbinato ad un grandangolare da 8 Megapixel, un sensore da 2 Megapixel e un ultimo sempre da 2 Megapixel e dedicato alla profondità di campo. Le foto sono pulite, nitide, con colori brillanti e con una buona qualità generale il che, per un dispositivo che oggi costa meno di 300€ (con un arrivo sul mercato a meno di un anno fa) non è affatto da sottovalutare!

Insomma, Oppo Find X2 Lite è uno smartphone davvero molto intrigante, soprattutto al prezzo a cui è proposto che, grazie allo sconto di circa 209 euro, vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo affidabile e potente, garantito dall’ormai consolidata qualità Oppo, già da qualche tempo sdoganata anche nel nostro paese. Ovviamente, Oppo Find X2 Lite è comunque solo uno dei tanti prodotti in sconto oggi su Amazon, motivo per cui vi suggeriamo di tenere in considerazione anche le offerte del giorno del protale, così da non perdervi nessuna delle proposte di oggi.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

