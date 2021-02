Offerte del giorno Amazon: smart TV Samsung The Sero in sconto di 300€!

Il mese di febbraio è tra noi e, con esso, sembra essersi risvegliato di colpo il mondo delle offerte che, specie su Amazon, ha visto l’arrivo in mattinata di una moltitudine di articoli in offerta, con alcune soprese francamente inattese ed a prezzi davvero ottimi, specie qualora foste alla ricerca di prodotti tech di altissimo livello, venduti a prezzi bassi.

Del resto, se ci si risveglia con una proposta in sconto come quella relativa alla smart TV Samsung The Sero, diremmo che la partenza del mese difficilmente poteva essere più rosea, soprattutto se si considera che la “stravagante” smart TV di Samsung è venduta con uno sconto di ben 300€ rispetto al suo prezzo originale, offrendovi così la possibilità di acquistarla al prezzo di “soli” 1.199,00€. Un prezzo certamente non per tutti, anche se parliamo una TV come forse non ne esistono altre al mondo.

Arrivata sul mercato a metà dello scorso anno, la smart TV Samsung The Sero si propone infatti con uno schermo capace di ruotare su sé stesso, potendo quindi essere disposta tanto nella classica posizione orizzontale quanto in verticale. Il perché di tale scelta è presto detto: Samsung ha infatti pensato di creare una smart TV che potesse integrarsi perfettamente con la visione più tipica di uno smartphone, richiedendo solo un tocco per far sì che i contenuti possano passare dal piccolo schermo dei nostri dispositivi mobili, a quello ben più grande e definito della smart TV, permettendo così la visione comoda di video, musica, foto e contenuti di lavoro e studio direttamente sulla tv.

Equipaggiata con un display QLED da 43″, montato su di una piattaforma che ne permette uno spostamento comodo e senza grattacapi, la Samsung The Sero è stata disegnata come un oggetto di arredamento e design, pensata per essere facilmente piazzata anche in quelle camere in cui lo spazio a disposizione non permette il piazzamento comodo di una TV, riducendo al minimo l’ingombro che di solito deriva da quei carrelli pensati per posizionare la TV lontana dalle pareti.

Per far ciò Samsung ha progettato un sostegno per la TV che possa essere sia resistente quanto sottile e leggero, e che possa garantire alla sua The Sero di ruotare comodamente senza il timore che possa sbilanciarsi o cadere. Oltre a ciò, va comunque detto che si parla di una smart TV di altissimo livello che, oltre ad un ottimo pannello, vanta anche altoparlanti da 60W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus, risultando perfetta tanto per la visione di film in altissima definizione quanto per il gaming. Equipaggiata con la “solita” ed efficiente tecnologia Samsung, la The Sero è in grado di effettuare un upscaling alla qualità 4K di qualsiasi contenuto, ed offre persino una funzione adattiva per luminosità e contrasto grazie alla tecnologia “Adaptive Picture” che, rilevando i cambiamento di illuminazione nell’ambiente, interviene sulle immagini per ottimizzare la visione dello schermo, così che anche spostandola di continuo le immagini siano sempre perfettamente bilanciate.

Un prodotto decisamente alternativo e originale, che non ha eguali sul mercato e che può risultare la scelta ideale per chi, non volendo acquistare più smart TV, potrebbe optare per un unico televisore da spostare nelle proprie stanze in base all’evenienza o, perché no, per chi magari non ha ampie disponibilità di spazio in camera da letto. Originariamente venduta a ben 1.499,00€, la Samsung The Sero può essere vostra a soli 1.199,00€, non il prezzo più basso mai visto, certo, ma di sicuro una delle più intriganti offerte del settore dai tempi del Black Friday 2020.

Ovviamente la Samsung The Sero non è l’unico prodotto in sconto, motivo per cui vi offriamo una nostra selezione di imperdibili articoli in offerta, ben chiaro che l’invito è anche e soprattutto quello di consultare la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!