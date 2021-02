Offerte del giorno Amazon: super sconti sui prodotti SanDisk e Western Digital

San Valentino è ormai dietro l’angolo e, come spesso accade in questi giorni, la stragrande maggioranza degli shop online sta scalciando per accaparrarsi la nostra attenzione. Le proposte, del resto, quest’anno sono state davvero molto numerose, e già da ora possiamo garantirvi che anche per quanto riguarda la giornata di oggi vi offriremo offerte a bizzeffe dedicate alla tanto attesa Festa degli innamorati. Prima di tutto questo, però, vogliamo proporvi quelle che sono le ormai consuete offerte della giornata di Amazon tra cui, per altro, non è detto che non troviate anche il vostro regalo ideale per San Valentino.

Il perché è presto detto: sullo shop sono appena partite le nuove promozioni dedicate ai prodotti SanDisk e Western Digital, con offerte che possono arrivare anche a decurtare il 50% del prezzo originale. Certo, regalare una scheda SD o una pen drive potrebbe non essere l’idea migliore di sempre, ma oltre ai prodotti più ovvi e “classici” dei rispettivi brand, c’è anche qualche idea utile e di sicuro impatto.

La nostra preferita? Il recente e innovativo SanDisk iXpand Wireless Charger, un caricabatterie wireless per smartphone che dispone al suo interno anche di una memoria da 256 GB, grazie al quale il dispositivo effettua automaticamente un backup sicuro dei contenuti sul telefono!

Arrivato sul mercato solo pochi mesi fa, il SanDisk iXpand Wireless Charger è un dispositivo che gode delle migliori certificazioni in circolazione, il che significa che è ufficialmente compatibile tanto con i prodotti Apple, quanto i Samsung e con altri dispositivi con certificazione Qi. Semplice ma molto funzionale, ricaricherà il vostro smartphone anche qualora questo fosse provvisto di custodia (fino a 3 mm di spessore), creando al contempo e automaticamente delle copie di backup di foto e video con la massima risoluzione, il tutto poggiando semplicemente il telefono.

Ottimo anche per un uso familiare, il SanDisk iXpand Wireless Charger supporta, infatti, più profili di backup, garantendo il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie a dei rilevatori interni che, monitorando temperatura, corpi estranei e capienza della batteria, applicano una tecnologia di adaptive charging onde evitare spiacevoli incidenti con il vostro cellulare.

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, acquistabile a soli 129,99€, come detto in apertura, potrebbe costituire anche un’ottima idea regalo, vista l’imminenza di San Valentino ed a cui, come intuirete, si aggiungono anche una moltitudine di articoli dai diversi tagli e formati, con ottime offerte anche per ciò che riguarda gli ambitissimi SSD portatili, oggi come oggi imprescindibili per chiunque lavori in mobilità o, semplicemente, voglia tenere al sicuro un ricco archivio di dati da poter portare con sé.

Ovviamente, il SanDisk iXpand Wireless Charger non è l’unico articolo in sconto oggi, ed anzi sono diverse le proposte Amazon che, allo stesso modo, potrebbero costituire delle intriganti idee regalo. Ecco perché, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

