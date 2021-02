Offerte del giorno Amazon: tante offerte sui prodotti Panasonic!

Apriamo la mattinata proponendovi quelle che sono le migliori offerte Amazon della giornata, in quella che è forse l’ultima occasione utile anche per acquistare il vostro regalo per San Valentino, vista ormai l’imminenza della festa. “Ultima occasione” perché, come immaginerete, dovendo ricevere il tutto per domenica 14 febbraio, potreste non incontrare il favore delle spedizioni, pur vero che grazie ad Amazon ed al suo servizio Prime dovreste comunque riuscire ad ottenere tutto entro domani. Ebbene, parlando di occasioni a prezzi bassi che possono risultare ottime e gradite idee regalo, vi segnaliamo che sul portale sono disponibili una serie di offerte dedicate ai più svariati prodotti a marchio Panasonic, con sconti che possono facilmente superare il 30% del prezzo originale, e che riguardano una bella varietà di prodotti.

Tra questi è impossibile non segnalarvi la splendida fotocamera compatta Panasonic Lumix T-Z90, arrivata sul mercato circa 3 anni fa al prezzo di 399,99€, ed oggi in sconto a soli 259,99€, con un risparmio netto di ben 140 euro! Pensata per essere la compagna perfetta per i propri viaggi, la Panasonic Lumix T-Z90 dispone di un mirino elettronico da 0,2 pollici a 1.166.000 pixel, che permette di vedere chiaramente il soggetto della foto anche in situazioni di luce molto intensa, proponendosi come un’alleata ideale per le proprie foto all’aperto.

Capace di catturare in modo vivido anche i colori più brillanti, la Panasonic Lumix T-Z90 ha un obiettivo LEICA DC VARIO-ELMAR da 24 mm, ed è dotata di uno zoom ottico da 30x, nonché di un sensore MOS ad alta sensibilità da 20,3 MP, capace di registrare immagini in altissima qualità e con un ottimo livello di dettaglio.

Capace di registrare video in 4K, la Panasonic Lumix T-Z90 dispone anche della tecnologia Venus Engine, grazie alla quale è possibile scattare ottime foto anche in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo al minimo il rumore sullo scatto anche se, va detto, una delle sue caratteristiche più gradevoli è più tecnologica che “tecnica” e consiste nel suo schermo estraibile che, potendo sollevarsi completamente verso l’altro, permette persino di scattarsi dei selfie, permettendo infatti di potersi correttamente inquadrare. Una feature semplice e, tutto sommato, non così essenziale per una macchina fotografica, ma che ben testimonia la volontà la natura “divertente” di questa eccellenze macchina fotografica Panasonic.

Ovviamente, la Panasonic Lumix T-Z90 non è l'unico articolo in sconto oggi, ed anzi sono diverse le proposte Amazon che, allo stesso modo, potrebbero costituire delle intriganti idee regalo.

