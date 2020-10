Offerte del giorno Amazon: tanti sconti sui videogame PS4!

Il mese di settembre è definitivamente archiviato e con ottobre 2020, Amazon comincia a scaldare i motori nell’attesa delle giornate degli Amazon Prime Day che, come saprete, arriveranno assieme alle loro offerte nei giorni del 13 e del 14 ottobre. E credeteci, “scaldare i motori” è un termine più che appropriato, visto che il portale non si sta affatto tirando indietro nel proporre tante – ottime – offerte in vista dei suoi Prime Day, ed anzi già da diversi giorni le offerte fioccano tra le pagine dello shop, come mostratovi già ieri in occasione dell’ottima offerta relativa le memorie RAM HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16, in sconto ad appena 91,99€.

Amazon Prime Day sta per arrivare! Non perderti neanche una delle offerte del 13 e 14 ottobre e sottoscrivi subito il tuo abbonamento ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Ebbene oggi la musica non cambia, semmai a cambiare è il tema delle offerte, con Amazon che sposta la sua attenzione verso il mondo dei videogame, proponendosi oggi con un buona tornata di giochi in sconto, tutti dedicati al mondo PlayStation!

Le offerte sono numerose, non tutte davvero valide, ma comunque molto interessanti, come è il caso della compilation dedicata agli ultimi due capitoli della serie Assassin’s Creed che per soli 32,39€ (prezzo originale 49,99€), vi darà la possibilità di acquistare sia l’eccezionale Assassin’s Creed: Origins, che l’ottimo Assassin’s Creed: Odyssey, il tutto in un unico e comodo pacchetto!

Con il primo, vi avventurerete in un viaggio tra i caldi e sconfinati deserti dell’Egitto, nei panni di Bayek da Siwa, vivrete la genesi della confraternita degli Assassini, in una lunga e tortuosa missione di vendetta. Con Odyssey, invece, compierete un ulteriore salto indietro nel tempo, arrivando addirittura al V Secolo A.C., scoprendo qui la storia di Kassandra e Alexios, due fratelli della penisola Ellenica dalle cui sorti dipenderà, come scoprirete, la genesi della battaglia tra Templari e Assassini.

Due titoli open world ricchi di attività e di fascino, caratterizzati da una meravigliosa ricostruzione storica e da una grande attenzione per i dettagli, tanto di trama quanto di gameplay. Due giochi che hanno profondamente modificato il sistema di gioco e la “misura” del mondo di Assassin’s Creed, ed entrambi facenti parti di una trilogia, quella della “Saga di Layla Hassan”, che ben presto culminerà con l’uscita dell’attesissimo Assassin’s Creed: Valhalla, dunque quale occasione migliore per prepararsi al meglio se non grazie all’acquisto di questa piccola e conveniente collection?

Ovviamente la Compilation: Assassin’s Creed Origins + Odyssey non è l’unico prodotto in offerta in questa tornata di sconti dedicati al mondo PlayStation, ed anzi sono diversi i prodotti in sconto tant’è che, come sempre, oltre alla nostra ricca selezione di articoli consigliati, anche stavolta vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina Amazon dedicata alle offerte, così che non vi perdiate neanche una delle ottime proposte del giorno.

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!