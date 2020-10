Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui prodotti Razer!

Dopo una giornata di ieri a dir poco sorprendente, con offerte dedicate ad alcuni fantastici titoli per PlayStation 4 (taluni ancora in sconto!), oggi restiamo – più o meno – in ambito gaming, ma passando da software ad hardware. Vi segnaliamo infatti che Amazon si sta proponendo con una nuova tornata di offerte dedicate al mondo dei prodotti Razer, sconti per lo più incentrati sulla vendita di mouse e tastiere di altissimo livello.

Le offerte sono poche, ma l’ottima qualità dei prodotti e lo sconto applicato sono stati di per sé sufficienti a risvegliare la nostra attenzione, specie considerando che, per l’appunto, non si tratta di prodotti qualunque ma di periferiche Razer, già da diversi anni uno dei punti di riferimento del settore, specie per quanti cercano strumenti in grado di offrire prestazioni competitive nell’ambito del gaming. E così, tra le varie, vi suggeriamo di dare un’occhiata al sempre ottimo mouse Naga Trinity, già protagonista delle offerte Amazon dedicate al brand, ed oggi in sconto del 40%!

Munito di un sensore ottico 5G da 16 000 DPI, Naga Trinity è un mouse gaming pensato per offrire il massimo della precisione proponendosi con un numero davvero incredibile di tasti programmabili: ben 19! Ciò è possibile grazie all’intuizione di Razer, che ha inserito nella confezione ben 3 pannelli laterali intercambiabili, le cui diverse configurazioni di pulsanti sono pensate per adattarsi al meglio a varie tipologie di videogiochi, come RPG e MOBA. Compatibile con il sistema Powered by Razer Chroma, il Naga Trinity offre personalizzazione anche dal punto di vista estetico, con la possibilità di ben 16.8 milioni di opzioni di colore personalizzabili, per adattarsi più che degnamente a qualunque colorazione la faccia da padrone tra le fasce RGB del vostro PC.

Insomma, stiamo parlando di un mouse a dir poco eccezionale, che oggi può essere vostro al prezzo di soli 84,99€, forse non per tutti, ma va tenuto comunque in considerazione il prezzo originale di 109,99€ e del relativo sconto del 40%. Ovviamente, Naga Trinity non è il solo prodotto Razer in offerta, motivo per cui vi suggeriamo di consultare anche l’intera proposta di offerte del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

