Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui prodotti Tado!

Mentre continuano in ogni dove le offerte dedicate ai saldi invernali, in quelli che – probabilmente – saranno gli ultimi giorni dedicati all’abbigliamento, su Amazon si guarda già oltre, con il ritorno alle grandi offerte tech e, per la precisione, ai prodotti a marchio Tado (o tado°, che dir si voglia).

Di che stiamo parlando? Semplicemente di uno dei più noti produttori di termostati smart, molto noto nel settore della domotica per i suoi ineccepibili prodotti, che sono a dir poco essenziali per la corretta messa a punto di una casa intelligente e, soprattutto, attenta ai consumi energetici. Semplici da installare programmare, le soluzioni di Tado sono l’ideale anche per chi sta compiendo i primi passi nel mondo dei sistemi smart home, permettendo un controllo semplice dei vari sistemi di riscaldamento grazie ad una comoda app disponibile per smartphone e tablet.

Diverse le offerte, alcune delle quali “nascoste” tra le pagine del portale ma, tra le varie, vi segnaliamo la presenza del kit di Base tado° V3+ con termostato intelligente, che grazie allo sconto del 40% potrà essere vostro a soli 119,90, in virtù degli originali 199,99€! Un ottimo prezzo, per quello che è un dispositivo in grado di abbassare i consumi energetici in modo certificato del 30%, senza contare la comodità di poter monitorare costantemente la temperatura del vostro ambiente casalingo, fornendovi anche funzioni relative all’analisi dell’aria interna ed esterna per bilanciare di conseguenza la temperatura della vostra abitazione.

Compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento presenti sul mercato, questo kit è anche compatibile con Alexa, Apple homekit e Google Assistant, e rappresenta una delle vostre migliori occasioni di entrare nel mondo del “riscaldamento intelligente”, ben chiaro che essa è comunque solo una delle tante offerte Amazon del giorno, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di articoli consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

