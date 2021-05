Offerte del giorno Amazon: Xiaomi Mi Band 5 al prezzo più basso di sempre!

Se siete alla ricerca di un’ottima smart band che vi supporti nel corso dei vostri allenamenti e dell’attività sportiva, allora sarete felici di sapere che su Amazon è in sconto al prezzo più basso di sempre l’ottima Xiaomi Mi Band 5, ovvero quella che è l‘ultima versione della smartband più popolare di sempre!

E badate bene, non è un modo di dire, perché dati alla mano, Mi Band è realmente il wearable più venduto al mondo in assoluto! Ma, del resto, quello di Xiaomi è un primato del tutto meritato, e basta dare un’occhiata a questa Mi Band 5 per rendersi conto del perché!

Realizzata con un corpo sottile e leggero, Xiaomi Mi Band 5 è resistente all’ingresso d’acqua fino alla pressione di 5ATM, permettendovi di poterla utilizzare anche per gli allenamenti in acqua e in piscina. Dotata di uno schermo touch AMOLED da 1,1″, è abbastanza luminosa da essere visibile anche all’aperto, e grazie ad un’ottima sensibilità al tocco, vi permetterà di interagire con le notifiche e utilizzare le varie funzionalità del bracciale in modo semplice e immediato.

Differenziandosi nel design solo marginalmente rispetto al modello precedente, Xiaomi Mi Band 5 permette – a differenza di Mi Band 4 – una ricarica più comoda, grazie ad un caricatore magnetico che non richiede più la separazione della smart band dal suo cinturino per la ricarica.

A ciò, si uniscono poi le numerose funzioni offerte da questo fantastico prodotto, come la possibilità di tracciamento del ciclo mestruale, il tipico contapassi, il tracciamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno con fase REM, oltre alle comode funzioni di ricezione delle notifiche e l’ovvio tracciamento dell’attività fisica.

A completare il tutto ci sono poi il supporto al punteggio PAI (un sistema che vi permetterà di mantenervi in forma grazie ad un sistema a punteggi) e persino un un chip NFC, grazie al quale Xiaomi Mi Band 5 può essere utilizzata per i pagamenti in mobilità!

Insomma, Xiaomi Mi Band 5 è la scelta perfetta per rimettersi in forma prima dell’estate e, grazie a questa proposta Amazon, potrà essere vostra al prezzo più basso di sempre, ovvero di appena 29,95€, con uno sconto del 25% rispetto agli originali 39,99€! Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo specifico prodotto che, di per sé, sarebbe comunque venduto ad un prezzo molto vantaggioso. Ovviamente Xiaomi Mi Band 5 non è l’unico prodotto disponibile in sconto oggi, e che anzi sono ancora tantissime le offerte proposte da Amazon, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate selezionare quella che più si confà alle vostre esigenze. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

