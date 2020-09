Offerte del giorno eBay: sconti imperdibili sugli elettrodomestici!

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Amazon, è arrivato il momento dare un’occhiata anche a quello che ci propone eBay con le sue sempre validissime Offerte imperdibili. Queste promozioni oggi si concentrano sul mondo dei piccoli e dei grandi elettrodomestici, includendo molti prodotti utili per la cura e gestione della casa, che troviamo con prezzi ribassati anche del 50%.

Fra le offerte che spiccano in questa selezioni di prodotti c’è sicuramente il robot aspiratore e lavatore Xiaomi Roborock S6, che può esser acquistato a 399,99€ anzichè a 600,00€! La grande particolarità di questo aspirapolvere robot è che la sua struttura interna è stata incredibilmente migliorata rispetto ai modelli precedenti, permettendo un maggiore spazio per il serbatoio d’acqua (ora di 180 ml) ed una potenza aspirante in grado di raccogliere anche i singoli granelli dai tappeti, il tutto mantenendo dei livelli di rumorosità molto bassi. La presenza di un telemetro laser fa si che Xiaomi Roborock S6 si possa creare una mappa accurata dell’abitazione in modo da distinguere i vari locali e programmare, tramite l’app, l’ordine delle stanze da pulire. I sensori di rilevamento a 360 gradi offrono una copertura totale, facendo evitare a Xiaomi Roborock S6 qualsiasi ostacolo ed anche punti pericolosi come scale o punti impervi e difficili. Questa intelligenza ottimizzata è frutto dell’impiego di potenti processori quad-core a 32 bit, che calcolano anche il percorso più veloce per completare la mappa delle pulizie.

La forza di Xiaomi Roborock S6 è data da una ventola che gira 15.000 volte per minuto e potenzia il suo getto attraverso avanzati sistemi di flusso dell’aria, creando un’aspirazione costante anche quando la pattumiera è piena. Le setole dense sono in grado di rimuovere lo sporco da qualsiasi pavimento e la potente batteria agli ioni di litio che alimenta Xiaomi Roborock S6 è in grado di assicurare oltre 3 ore di attività.

Le offerte di oggi di eBay sono molte e riguardano molti prodotti oltre gli elettrodmestici, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, così da trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Come ultima cosa prima di lasciarvi al catalogo di offerte di eBay, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!