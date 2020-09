Huawei MateBook X Pro 2020 in sconto di oltre 250€ nelle offerte del giorno Amazon!

Dopo un momentaneo calo delle grandi offerte Amazon, dovuto – probabilmente – alla ressa causata dagli attesissimi preorder di Xbox Series X e Series S e di PS5, Amazon è finalmente tornato alla normalità, proponendosi con alcune offerte davvero imperdibili, specie per chi è alla ricerca nonché dalle ottime proposte tech a prezzi molto vantaggiosi. E così dopo le scorse giornate all’insegna dei tablet e delle smart Tv, oggi si parla di notebook e, per la precisione, di notebook Huawei, alcuni dei quali sono in sconto su Amazon a prezzi decisamente interessanti, primo su tutto l’ottimo Huawei MateBook X Pro 2020, eccezionale (e recentissimo) computer portatile del marchio cinese, oggi in sconto su Amazon a soli 1.729,00€, in virtù degli originali 1.999,00€ necessari all’acquisto di questa specifica versione, ossia quella equipaggiata con processore Intel i7 10510U e GPU NVIDIA GeForce MX250.

Tra i notebook più interessanti degli ultimi mesi, MateBook X Pro 2020 è un notebook dalla straordinaria qualità costruttiva, capace di coniugare design, performance e maneggevolezza, in quella che è un’esperienza d’uso praticamente senza sbavature, in cui l’attenzione per l’usabilità di schermo e tastiera sono state messe ai vertici. Pensata come una piattaforma da lavoro, tanto quanto da studio, MateBook X Pro 2020 offre un display 3K FullView con una diagonale di 13,9″, e una risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel. Equipaggiato, a scelta, con un versatile processore Intel Core i5-10210U o un più potente Intel Core i7-10510U di decima generazione, MateBook X Pro 2020 è accompagnato da 8/16 GB di RAM (LPDDR3) e un SSD PCle da 512 GB o 1 TB. Non è certo un computer da gaming o per la grafica in 3D ma, considerato tutto, si dimostra un dispositivo perfetto per chi ha necessità di lavoro in mobilità e passa praticamente tutto il giorno lontano da casa e ufficio.

Ad arricchire il ricco equipaggiamento di questo notebook con schermo touch, ci pensano poi una scheda video (a scelta tra Intel UDH o NVIDIA GeForce MX250) e una performante batteria da 56 Wh, in grado di garantire un’autonomia che si attesta attorno alle 13 ore di riproduzione video, il tutto a supporto di un notebook in lega di alluminio resistente ma leggero, con un peso di circa 1,33 Kg. Un alleato affidabile e leggero nelle vostre giornate di lavoro, capace di dare il meglio di sé nella maggior parte delle circostanze lavorative, nonché di garantirvi un’esperienza d’uso efficiente e duratura sia dentro che fuori il vostro luogo di lavoro.

Un prodotto ottimo che, scontato di ben 270€, rappresenta certamente una delle migliori offerte Amazon dell’ultimo periodo, complice l’essere ancora una delle novità del mercato notebook e, per questo, non così ovvio nel panorama della scontistica online. Ovviamente, Huawei MateBook X Pro 2020 è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi su Amazon, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

