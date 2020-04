Offerte del giorno Unieuro: Smart TV Samsung RU7400 con oltre il 40% di sconto!

Consultate le prime, ottime, offerte della giornata, anche oggi è arrivato il turno di dare un’occhiata alle proposte Unieuro che, seguendo il trend delle ultime settimane, continua la sua marcia degli sconti puntando con forza al settore delle smart TV e degli elettrodomestici, con offerte ottime specie per chi vuole approfittare di questo lungo periodo per rinnovare il proprio armamentario casalingo. A fare la parte del leone, ancora una volta, sono le smart TV, con offerte ottime e generosi tagli di prezzo disponibili su di una vasta gamma di pannelli, da quelli più piccoli ai modelli più poderosi e performanti. Modelli come l’ottimo Samsung Series 7 RU7400 del 2019 da 50″, che dagli originali 699,00€ è oggi disponibile al prezzo di soli 399,00€, con un taglio di prezzo pari al 42%!

Tra i modelli di punta della Serie 7 del 2019, il Samsung RU7400 è un televisore LED 4K a dir poco eccezionale che, come per tutti i modelli di alto profilo del marchio coreano, unisce pulizia dell’immagine, ottima profondità dei neri e performance audio di tutto rispetto ad un design minimale, sottile e con una cornice sottilissima e impercettibile. Una tv perfetta per chi cerca un’esperienza cinematografica sia dal unto di vista della fruizione dei contenuti video che di quelli gaming, risultando perfetta anche in combinazione con le console attualmente disponibili sul mercato. Un prodotto, insomma, da non lasciarsi scappare e che grazie a Unieuro può essere vostro con una decurtazione di ben 300 euro il che, come capirete, non è affatto male!

Ovviamente, la Samsung Series 7 RU7400 è solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi e, anzi, oltre alle smart TV proposte, potrete contare anche su tante offerte dedicate agli elettrodomestici che, come sempre, ci siamo prodigati di inserire in una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

