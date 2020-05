Offerte del giorno Unieuro: tanti smartphone e smart band in offerta

Con l’arrivo della tanto agognata Fase 2, attuata dal Governo Italiano per fronteggiare l’ancora gravosa emergenza del COVID-19, torna la possibilità di poter fare attività fisica all’aperto premesse, ovviamente, le doverose precauzioni e il mantenimento della distanza sociale atta a contenere la diffusione del virus. Misure doverose che, tuttavia, stemperano poco la gioa del poter tornare all’aria aperta specie per chi non si è mai negato il piacere di una corsetta pomeridiana ed ha dovuto, per forza di cose, interrompere la propria attività. Certo rimettersi in forma non è semplice, ed è per questo che vi suggeriamo di dare un’occhiata alle proposte in sconto che Unieuro ci sta offrendo nel corso di questa mattinata che includono, oltre a degli ottimi smartphone, anche offerte interessanti per il settore delle smart band, dispositivi davvero eccezionali per chiunque voglia rimettersi in forma.

Meno esosa di uno smart watch (ma anche con meno funzioni, ovviamente), una smart band è un’alleata preziosa per le attività sportive, sia amatoriali che professionali, potendo offrire un gran numero di informazioni al proprio utente come battito cardiaco, calorie bruciate, chilometri percorsi e molto di più. Sul mercato ne esistono ormai a decine, ognuna delle quali si propone con qualche caratteristica che possa renderla unica e appetibile anche se, a nostro giudizio, ben poche possono competere con la straordinaria Mi Band 4 di Xiaomi, vera e propria best buy del mercato, contraddistintasi sin dal lancio a fine 2019 per un rapporto qualità/prezzo senza eguali!

In vendita sullo store Unieuro a soli 29,90€ (in virtù degli originali 34,99€), la Mi Band 4 dispone di un piccolo ma grazioso display touch OLED, di un cinturino in silicone resistente e intercambiabile e di prestazioni al top grazie soprattutto alla sua straordinaria autonomia che permette, anche con un utilizzo continuo, di tenere la smart band sul polso per anche 10 giorni senza alcuna ricarica! Un prodotto eccellente, che è solo una delle tante propose Unieuro di oggi che, come detto, offre anche prezzi interessanti sull’acquisto di diversi smartphone!

Dunque, senza indugiare oltre, diamo un’occhiata a quelle che sono le proposte in sconto per oggi sul portale Unieuro, con l’invito a consultare non solo quella che è la nostra selezione di prodotti ma anche la pagina principale dedicata alle offerte dove troverete tutte, ma proprio tutte, le proposte in sconto del portale. Infine, come da consuetudine vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove troverete – in tempo reale – gli sconti più interessanti relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

