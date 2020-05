Offerte del giorno Unieuro: tanti smartphone e smart tv in offerta

Tornano anche oggi le ottime offerte del giorno Unieuro, con sconti che possono annoverare, tra le loro fila, prodotti di ogni tipo: dalle smart TV agli smartwatch, passando anche per elettrodomestici ed alcuni smartphone di fascia media. Le proposte sono, come al solito, molto numerose, ma tra le varie vogliamo attirare la vostra attenzione sull’ancora ottimo Huawei P smart+, tra i più apprezzati smartphone dell’azienda coreana dello scorso anno, ed oggi in sconto a soli 169,00€!

Come vi avevamo già raccontato nella nostra recensione dedicata, questo smartphone è dotato di tripla fotocamera posteriore rispettivamente da 24, 6 e 2 Megapixel e dispone, inoltre, di un obiettivo ultra-grandangolare ed una fotocamera interna da 8 Megapixel, in grado di realizzare foto in modalità ritratto con tutte le impostazioni software standard.



Dotato di tecnologia Android 9.0 e di un processore Kirin 710 con memorie da 3GB di RAM e 64GB di ROM, questo solido smartphone è munito anche di un ampio display IPS LCD da 6,2 pollici, con risoluzione di 1.080 x 2.340, nonché di una batteria da 3400 mAh, che ottimizza le prestazioni del telefono nel corso della giornata garantendo un arrivo agevole fino a sera. La notevole autonomia, la memoria espandibile fino a 512 GB, e la tripla fotocamera fanno di questo smartphone il perfetto compromesso tra qualità e prezzo della fascia media, nonché un acquisto consigliatissimo tra le varie proposte di Unieuro di oggi.

Ovviamente Huawei P smart+ 2019 è solo una delle tante proposte di oggi dello store Unieuro, motivo per cui vi invitiamo caldamente a consultare l’apposita pagina dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime proposte di questa intensa giornata di sconti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove troverete – in tempo reale – gli sconti più interessanti relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

