Offerte di Primavera Amazon: sconti imperdibili sui giochi da tavolo Ravensburger!

Sono già moltissime le occasioni relative alle Offerte di Primavera Amazon che vi abbiamo proposto, non ultime le promozioni sui prodotti per il fai da te che, grazie a sconti davvero imperdibili, vi permetteranno di acquistare molti elettroutensili da lavoro di marchi blasonati come Bosch, Einhell e Black+Decker. Ebbene, è ora il momento di cambiare completamente marcia e di dedicarci a tutt’altra categoria di prodotti, tant’è che vi segnaliamo l’arrivo, tra le Offerte di Primavera Amazon, anche dei giochi da tavolo a marchio Ravensburger, i cui sconti possono arrivare anche al 50%!

Titoli come il delizioso Villanous della Disney, sviluppato da Prospero Hall, ed accolto sul mercato da un successo a dir poco strepitoso, complice non solo la buona qualità dei materiali con cui il gioco è stato progettato, ma anche e soprattutto lo stile elegante e raffinato della sua direzione artistica, capace di immergervi subito nell’oscuro ma affascinante mondo dei classici cattivi Disney, tra cui non mancano Crudelia De Mon, Malefica e Capitan Uncino.

Con Disney Villanous, 2 o 6 giocatori potranno sfidarsi con colpi bassi e tiri mancini, in quella che sarà una competizione aperta verso il titolo di “più cattivo tra i cattivi”, in quello che è un sistema a base di carte e segnalini semplice ma molto appagante ed a cui potrete aggiungere, per dare un po’ di pepe alla sfida, anche le diverse e numerose espansioni che il gioco ha accolto nel corso del tempo, che aggiungono al gameplay altri popolari villain come Scar da Il Re Leone o la terribile strega Grimilde da Biancaneve e i Sette Nani.

Venduto originariamente al prezzo di 59,99€, Disney Villanous è ora in sconto a soli 39,99€! Uno sconto niente male, per quello che è solo uno dei tanti tioli Ravensburger in sconto grazie alle Offerte di Primavera Amazon e, proprio per questo, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le altre offerte in corso, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni Ravensburger!

