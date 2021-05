Offerte Europei su eBay: fino al 60% di sconto e 10% extra con questo codice!

Uefa Euro 2020, in altre parole gli Europei di calcio 2020, inizierà ufficialmente il prossimo venerdì 11 giugno 2021 e si concluderà l’11 luglio. Per prepararsi al meglio a questo grande evento, eBay consente a tutti gli appassionati di acquistare smart TV, smartphone e sistemi audio con scontistiche superlative – fino al 60%. L’iniziativa è valida fino al prossimo 20 giugno. Inoltre, in una piccola selezione di prodotti, è possibile applicare uno sconto extra del 10% grazie ad un apposito coupon!

Gli articoli compatibili con gli Europei di eBay sono numerosi e variegati ma, tra le varie offerte, citiamo quella relativa alla smart TV Samsung The Frame, con nome in codice QE49LS03RAU. Si tratta di un televisore che vanta un pannello da 49 pollici con risoluzione in 4K UltraHD, disponibile ora a 659,99€ anziché 1.299,00€, grazie ad uno sconto di 629€ sul prezzo di listino. Con il coupon “PITEURO2020”, l’ammontare da pagare scende a 593,99€ che permette a questo prodotto di diventare un best-buy della categoria.

Entrando in quelle che sono le specifiche tecniche, Samsung The Frame QE49LS03RAU sarà in grado di regalare qualità e ricchezza cromatica ai vostri occhi, grazie alla tecnologia QLED di Samsung. Inoltre, con l’HDR10+ questo televisore sorprenderà tutti gli appassionati con dettagli impeccabili e contrasti eccezionali, dalle scene con più luce a quelle più oscure. Inoltre, essendo un prodotto smart, è pienamente compatibile con i maggiori servizi di streaming on-demand come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Le novità non sono certamente terminate, infatti, Samsung The Frame supporta l’assistente vocale Bixby e Amazon Alexa. Dunque, permette di impartire ordini, mediante il telecomando, a tutti i dispositivi di domotica presenti nell’abitazione, senza dover alzarsi dal divano.

Insomma, questo prodotto saprà stupire non solo per il suo pannello, ma anche per tutte le funzioni secondarie di cui è dotato.

N.B.: i prezzi riportati in basso includono già l’offerta del 60%. Per applicare l’extra-sconto del 10% è necessario inserire il codice “PITEURO2020” nella cassa. La lista dei prodotto compatibili con il buono è consultabile al seguente indirizzo.

