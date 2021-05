Offerte leggendarie sullo store Ubisoft grazie a questo codice sconto!

Se siete alla ricerca di un buon titolo da giocare su PC o console, ma non vi va di spendere troppo, allora sappiate che sullo store di Ubisoft è appena partita una promozione che vi permetterà di acquistare tanti ottimi titoli, di per sé già scontati, a prezzi ancora più bassi, grazie al comodo utilizzo di un codice sconto!

L’offerta è relativa a molti dei titoli di stampo adventure dell’azienda transalpina, ed il codice che potrete utilizzare per ognuno di essi è LEGEND20, con cui otterrete uno sconto del 20% al momento del pagamento il che, come immaginerete, non è affatto male, visto e considerato che stiamo parlando di tanti ottimi titoli tra cui il recentissimo Assassin’s Creed Valhalla, l’ottimo Watch Dogs: Legion ed il divertente (e purtroppo sottovalutato) Immortals Fenyx Rising, un titolo a dir poco sorprendente, arrivato sul mercato in concomitanza della fine dello scorso anno.

Ispirato nelle ambientazioni dallo sviluppo di Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising è un action adventure con una vaga componente ruolistica, che vi immergerà in un mondo liberamente esplorabile in cui, un po’ come accadeva per The Legend of Zelda: Breath of The Wild, potrete scegliere liberamente la zona da esplorare.

Permeato da tantissimi riferimenti al mito greco, Immortals Fenyx Rising si propone come un titolo scanzonato e divertente, dallo spirito leggero ma non per questo poco impegnativo, specie considerando l’immensa varietà di dungeon con cui vi metterà alla prova. Forte di una precisa identità ludica, artistica e narrativa, tale da aver raccolto subito raccolto consensi da parte di critica e giocatori, nonché dal nostro team di Game Division che, in sede di recensione, ha premiato l’ultima fatica Ubisoft con un sonoro 8,8!

Ovviamente, Immortals Fenyx Rising non è comunque il solo titolo a godere di questa ottima iniziativa Ubisoft, tant’è che abbiamo deciso di rimandarvi direttamente alla pagina Ubisoft Store dedicata alla promozione, così che possiate visionare tutti gli ottimi titoli in sconto. Tuttavia, prima di cominciare, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

N.B. il codice LEGEND20 va inserito nell’apposita sezione del carrello al momento del pagamento. La sua attivazione non è automatica ed è disponibile solo sui giochi aderenti all’iniziativa.

