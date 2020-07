Offerte Lenovo, fino al 20% di sconto per la Performance Week

È iniziata la Performance Week presso lo store di Lenovo, ovvero sconti relativi a numerosi notebook della nota azienda produttrice di personal computer, con un particolare interesse verso i modelli della serie ThinkPad! Una vera promozione da tenere d’occhio visto che oltre gli sconti che arrivano fino al -20% è prevista anche la consegna rapida, e sopra gli acquisti oltre i 300€ la spedizione è gratuita.

I modelli in sconto della serie ThinkPad sono davvero numerosi ma vogliamo segnalare ancora una volta il ThinkPad T495S perchè viene di nuovo venduto a 1.469,16€ invece di 1.749,00€, un risparmio di circa 280,00€ che quasi sicuramente farà attirare l’attenzione ai fan di questo marchio. Per chi se lo fosse dimenticato, questo notebook implementa il processore AMD Ryzen 7 3700U, abbinato a 16 GB di RAM DDR4 e uno spazio di archiviazione di ben 512 GB. La parte grafica è affidata alla Radeon Vega 10 che, insieme alla potenza della CPU, permette di svolgere la maggior parte delle operazioni senza particolari difficoltà, incluso il video editing.

Questa configurazione riesce anche a gestire diversi giochi, anche se non è il suo campo principale, dal momento che la serie ThinkPad è pensata per offrire il meglio delle prestazioni in ambito ufficio. Lo schermo è un 14″ con risoluzione FullHD e tecnologia IPS, che garantisce una resa cromatica eccellente. Il notebook, inoltre, implementa una webcam HD a infrarossi con microfono, supporta il Bluetooth 5.0 ed è presente anche il lettore di impronte digitali per sbloccare il dispositivo. Vi ricordiamo che abbiamo a disposizione quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove offriamo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

