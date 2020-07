Offerte Oral-B, fino al 52% di sconto sugli spazzolini elettrici

Prendersi cura della propria salute dei denti a volte può risultare complicato e soprattutto costoso, ma questi problemi possono essere risolti grazie alle recenti offerte di Oral-B. Su Amazon, infatti, un modello specifico del noto marchio della linea di prodotti per l’igiene orale si trova in forte sconto ed è un’occasione da non perdere per tutti quelli che sono alla ricerca di un ottimo spazzolino elettrico.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N è al momento uno dei modelli migliori del brand e può essere acquistato a soli 119,99€ invece di 249,99€. Il dispositivo vanta di un sistema di spazzolamento intelligente e la nuova tecnologia Gum Guard, che aiuta a prevenire disturbi gengivali avvertendo se si sta spazzolando troppo energicamente. La testina rotonda circonda e avvolge ogni dente per una pulizia superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale ed è in grado di rimuove fino al 100% di placca in più, per gengive più sane. Ci sono diverse modalità di funzionamento che permettono di personalizzare la tecnica di igiene orale e arrivare a pulire anche le aree più delicate.

Nell’Oral-B Genius è presente anche un timer che invita a spazzolare per 2 minuti, mentre l’autonomia dopo una ricarica è di 2 settimane. La confezione, oltre a due testine di ricambio, include una custodia da viaggio con doppio caricatore per ricaricare spazzolino e smartphone con una singola spina di corrente. La promozione è molto allettante quindi consigliamo di aggiungere il prodotto al carrello il più velocemente possibile, in modo da evitare un possibile calo di disponibilità. Non dimenticate, inoltre, di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove riportiamo in tempo reale i migliori prezzi relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

