Offerte piscine fuori terra, fino al 30% di sconto anche sugli accessori!

Con l’avvicinarsi dell’estate e con le temperature che tenderanno ad aumentare, iniziare a pensare a come divertirsi all’aperto potrebbe non essere una cattiva idea, anche perché molti portali si stanno già attivando nel mettere a disposizione offerte a tema. Uno di questi è PrezzoForte, che ha deciso di scontare diverse piscine fuori terra, nonché numerosi accessori che vi permetteranno di mantenere pulita la vostra attuale o futura piscina.

Tra le piscine fuori terra più interessanti spiccano brand come Bestway e Intex, leader per quanto concerne i prodotti per il tempo libero. Non a caso, alcuni dei loro modelli si trovano nella nostra guida dedicata alle migliori piscine fuori terra, motivo per cui avrete la certezza di portarvi a casa soluzioni in grado di farvi divertire in sicurezza a prezzi vantaggiosi.

Detto ciò, la scelta è molto ampia, ma ci ha sorpreso l’offerta che vede il modello Power Steel Frame di Bestway essere proposto a soli 699,00€ invece di 998,57€. Il prezzo è molto conveniente, dal momento che parliamo di una piscina le cui dimensioni permetteranno di far divertire l’intera famiglia, il tutto con la massima sicurezza. Questo modello, infatti, vanta un triplice strato ovale, che fa sì che la struttura sia robusta e priva di oscillazioni. Una soluzione di prima qualità, facile da installare e ricca di accessori, tra cui la scaletta, che vi permetterà di entrare e uscire comodamente. Come non citare poi la pompa del filtro, capace di tirare ben 3.028 litri d’acqua ogni ora, contribuendo a mantenere l’acqua sempre pulita.

Come detto, le offerte coinvolgono anche svariati accessori, i quali vi invitiamo a scoprirli sulla pagina promozionale, dove troverete altre piscine fuori terra.

