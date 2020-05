Offerte videogiochi PS4, le migliori su Amazon

Una delle console più gettonate, se non probabilmente anche la più gettonata, dai videogiocatori in questa generazione è senza ombra di dubbio alcuno PS4, con la piattaforma di gioco di Sony che ha saputo e convincere milioni e milioni di utenti grazie ad una pletora considerevole di giochi di altissima qualità. Impossibile, infatti, rimanere indifferenti dinnanzi a opere come Uncharted 4, God of War o Persona 5, ossia dei titoli che si sono imposti negli ultimi anni come dei veri e propri capolavori. Fortunatamente numerosi tra questi titoli e molti altri ancora sono attualmente in offerta su Amazon e, proprio per meglio aiutarvi a scovare gli sconti più interessanti sul celebre portale, abbiamo deciso di creare un ricco elenco con le principali offerte disponibili ora come ora.

Tra di esse possiamo trovare ad un prezzo veramente interessante sia titoli per tutti, come FIFA 20 o F1 2019, che opere più articolate come The Witcher 3 o Dark Souls Remastered. In tale corposissimo elenco non potevano poi ovviamente mancare anche diverse esclusive, come Death Stranding, Days Gone, God of War e Persona 5 Royal. Se tutto questo non vi bastasse sarete poi lieti di sapere che è attualmente in offerta anche il preordine dell’attesissimo The Last of Us 2 nella sua edizione speciale esclusiva Amazon con tanto di steelbook. Potete trovare l’elenco con le migliore offerte sui videogiochi PS4 su Amazon comodamente nell’elenco qui sotto.

